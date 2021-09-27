Г. Карелова возглавит жюри Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Source: Russia – Council of the Federation

Конкурс проходит при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Российского союза ректоров.

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум запускает 4 сезон Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Конкурс проходит при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Российского союза ректоров. Старт нового сезона назначен на 27 сентября. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации, Председатель жюри конкурса Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Цель конкурса – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения

Цель конкурса – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения. Студенты российских вузов представляют на конкурс проекты по одной из предложенных социальных номинаций и могут выиграть грант на его реализацию.

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По словам Галины Кареловой, проекты, ставящие целью повышение качества жизни людей пожилого возраста, инициативы, направленные на развитие их социальной активности и расширение возможностей старшего поколения, будут представлены в номинации «Активное долголетие». «Конкурс не первый год демонстрирует высокий интерес к социальному проектированию у российских студентов, которые ежегодно представляют интересные и современные проекты, отличающиеся глубоким знанием предмета и исключительной проработанностью. Особенно радует стремление молодых помогать людям старшего возраста. Именно для них мы проводим номинацию «Активное долголетие», – отметила вице-спикер СФ. «Увлеченность, целеустремленность, желание изменить мир объединяет всех участников конкурса «Инносоциум». И хотя победят не все, опыт конкурсной работы и защиты своего проекта будет бесценен для каждого участника».

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» пройдет в несколько этапов. Заявки на участие принимаются с 27 сентября по 30 ноября 2021 г. В декабре состоится оценка проектов экспертным советом и будут определены финалисты. Они смогут доработать свои программы в январе будущего года и представить их для оценки жюри.

После успешного старта в 2019 г. всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» получил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ. В 2020 г. в конкурсе участвовали более 600 проектов от студентов 197 вузов из 65 регионов России. Победители были названы в мае 2020 года и получили гранты на реализацию своих проектов из призового фонда в 2,5 мл рублей.

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