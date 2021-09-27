Г. Карелова: Внедрение электронного сертификата на технические средства реабилитации позволит существенно упростить их получение

Source: Russia – Council of the Federation

Вступили в силу изменения федерального законодательства, позволяющие гражданину при приобретении ТСР использовать электронный сертификат.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала появление нового инструмента социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями.

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«На протяжении нескольких лет Совет по делам инвалидов продвигал идею о введении дополнительного механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации при помощи электронного сертификата. С его помощью гражданин сможет приобрести необходимое ТСР с подходящим именно ему функционалом», — подчеркнула вице-спикер СФ.

В России проживает 11,47 млн граждан с инвалидностью, из которых ежегодно порядка 1,5 млн человек обращается за получением ТСР.

«Раньше технические средства реабилитации приобретались гражданами либо самостоятельно, если позволяли средства, либо Фондом социального страхования и предоставлялись в пользование гражданину. К сожалению, не всегда удавалось обеспечить гражданина именно таким средством реабилитации, которое в полной мере подходит ему. Сложно обеспечить максимальную индивидуальность при массовых закупках», — рассказала Галина Карелова.

Электронный сертификат должен стать тем механизмом, который, с одной стороны, обеспечит гражданину удобный способ получения ТСР, а с другой — стимулировать добросовестную конкуренцию среди поставщиков и производителей

По мнению заместителя Председателя Совета Федерации, электронный сертификат должен стать тем механизмом, который, с одной стороны, обеспечит гражданину удобный способ получения ТСР, а с другой — стимулировать добросовестную конкуренцию среди поставщиков и производителей. «Принимая решение, у какого поставщика покупать, потребитель будет голосовать денежными средствами», — отметила парламентарий.

При реализации модели электронного сертификата к карте «МИР» будет привязана сумма компенсации за конкретное средство реабилитации и использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе для покупок онлайн. Расплатиться сертификатом можно будет только за те технические средства реабилитации, которые предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Обладатель сертификата сможет самостоятельно выбрать ТСР из каталога, сформированного Фондом социального страхования. Оформить электронный сертификат можно будет онлайн через портал Госуслуг.

Галина Карелова отметила, что появлению столь необходимого и современного платежного инструмента предшествовала длительная и тщательная совместная работа профильных министерств и ведомств с банками и производителями.

«Законодательно все необходимое, чтобы электронный сертификат начал работать, предусмотрено, — подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации.

«Сейчас предстоит провести технические доработки банкам-эквайрерам, обеспечивающим возможность торговым точкам проведение операций по приобретению технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата. А также мы очень рассчитываем на максимально быстрое подключение производителей ТСР и торговых точек, которые захотят принимать в оплату электронные сертификаты. От этого зависит, как быстро любой гражданин с ограниченными возможностями здоровья сможет воспользоваться электронным сертификатом», — пояснила парламентарий.

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