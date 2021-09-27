Выставка «Страна Героев» была представлена на XIII открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств в Анапе

Source: Russia Ministry of Sport

Выставка графических новелл «Страна Героев» была представлена на XIII открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств, которые прошли в сентябре в Анапе.

Новеллы являются частью проекта-мотивации «Страна Героев», который был разработан Государственным музеем спорта Минспорта России. На выставке посетители смогли познакомиться с историей и подвигами спортсменов и физкультурников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Спортивно-историческое наследие имеет огромный педагогический потенциал, и, обращаясь к прошлому, мы находим множество примеров того, как занятия спортом способствовали формированию нравственных качеств личности, воспитывали дисциплину и стойкость духа. Сегодня молодёжь как никогда нуждается в героях, которые стали бы для неё образцом смелости, самоотверженности, непоколебимой воли. Наш проект даёт такие примеры для подражания», – рассказала автор проекта, директор Музея Елена Истягина-Елисеева.

Всероссийские юношеские Игры боевых искусств прошли в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Минспорта России.

В соревнованиях приняли участие более 4,5 тысячи человек из 78 регионов. Были разыграны медали в 22 видах спорта.

Победителем командного зачёта среди регионов с населением более 1,5 млн человек стал Краснодарский край. Республика Северная Осетия – Алания стала лучшей в общекомандном зачёте среди регионов с населением менее 1,5 млн человек.

Пресс-служба Минспорта России

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