Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#СМИ#Вызов#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1926.09.2021 23:00

Вызов. Первые в космосе. 4 серия

В новой серии реалити «Вызов. Первые в космосе»: будущие участники космического полета начинают подготовку. Все начинается с азов: участники знакомятся со скафандром, учатся питаться в космосе и пользоваться санитарно-гигиеническим блоком.

Сложной научной информации тоже хватает. Участникам предстоит познакомиться с устройством корабля и станции и сдать экзамены по всем пройденным материалам. После восьми часов занятий начинаются изматывающие физические тренировки. Усталость накапливается с каждым днем. Как они будут с этим справляться?

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