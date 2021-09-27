Встреча с Председателем Правительства и вице-премьерами

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Михаил Владимирович знает – я просил его организовать эту встречу после завершения избирательной кампании в Государственную Думу восьмого созыва.

Её итоги вам хорошо известны. В парламенте будут работать депутаты от пяти партий, которые были поддержаны на выборах гражданами нашей страны. Четыре партии подтвердили свой парламентский статус – это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР, и впервые, начиная с 1999 года, в Думе появится пятая фракция, сформированная партией «Новые люди».

Смотрите также

Все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам.

Конституционное большинство в Думе у «Единой России», партия подтвердила своё лидерство. Сегодня одна из её важнейших задач – реализация программы, которая справедливо называется народной, так как она сформирована на основе предложений граждан.

Почему сейчас говорю об этом – понятно почему: потому что реализовывать её нужно будет в значительной степени в рабочем диалоге между парламентом и Правительством. Вы тоже активно участвовали в создании этой программы, и хотел бы поблагодарить вас за большую работу в период избирательной кампании.

Хотел бы вот на что обратить внимание: после внесения поправок в Конституцию роль взаимодействия между парламентом и Правительством она, безусловно, возросла. Возросло влияние парламента на формирование самого Правительства, но и взаимодействие важнейших институтов власти, исполнительной ветви и законодательной, оно тоже существенно возросло.

В целом хороший был налажен контакт с парламентом седьмого созыва, но нужно сохранить этот рабочий настрой. В повестке дня – выполнение заложенных в программе положений, в программе партии, о которой я уже рассказал. Они касаются практически всех сфер жизни: это экономика, демография, образование, здравоохранение, наука, культура. Особое внимание уделено вопросам занятости и поддержки семей с детьми, а также отстаиванию наших традиционных ценностей. Я всё не буду перечислять – вы об этом всё знаете хорошо.

Что бы хотел ещё отметить, ещё раз это подчеркну: вы принимали самое активное участие в подготовке этой программы и, конечно, теперь должны будете сделать всё для то, чтобы – вместе с парламентом, со всеми его фракциями, вместе с «Единой Россией» – она, вся эта программа, была по максимуму реализована.

Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперёд, что мы добиваемся успехов, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества, а вы знаете, насколько это важно, когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперёд, соработниками. Тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов – тогда, когда действуем как одна команда и последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперёд двигаться.

Работа предстоит очень большая, и мы начинаем её не с нуля, наоборот, многое, в том числе усилиями Правительства, уже сделано, но все мы понимаем, что надо трудиться ещё более напряжённо и результативно, чтобы реализовать все наши планы.

Я только что встречался в таком же онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им: слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич «Ура!». Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё ура кричать рановато. «Враг» ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны.

Я прошу вас настроить свои команды по всем направлениям – и в Правительстве, и в министерствах, в ведомствах – на оперативное, грамотное, эффективное выполнение всех стоящих перед нами задач.

И ещё раз хочу вас поблагодарить за работу в предвыборный период и в целом за результат выборов, потому что мы понимаем – есть фундаментальные задачи, люди оценивают то, как мы движемся по их реализации, по их решению, но не менее важна и реальная, повседневная, оперативная работа Правительства, и это было сделано – особенно в условиях пандемии – на хорошем, профессиональном уровне. И это тоже легко в копилку партии «Единая Россия» при подготовке к выборной кампании и, конечно, дало свои результаты в окончательных цифрах при подведении итогов.

Так что вам большое спасибо, ещё раз хочу сказать, что рассчитываю на такую активную, эффективную работу в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе. Благодарю вас.

Мы ещё с некоторыми коллегами сегодня поговорим в разных форматах. Я то, что сейчас слышал – не специально подслушивал, не специально, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решений текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал, боевой, он никуда не пропадает, а наоборот, явно на подъёме находится. И это очень важно, потому что избирательная кампания закончилась – это очень важный этап в жизни страны, формирование высшего представительного органа власти, но работа на марше – так и должно быть.

Спасибо вам большое.

MIL OSI