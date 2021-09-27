Встреча с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

В мероприятии приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров Лавров Сергей ВикторовичМинистр иностранных дел , член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», Министр обороны Сергей Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны , Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова Кузнецова Анна ЮрьевнаУполномоченный при Президенте по правам ребёнка , главный врач городской клинической больницы №40 Департамента здравоохранения города Москвы Денис Проценко и руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех», член Совета при Президенте по науке и образованию Елена Шмелёва.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Рад вас всех видеть, и хотел увидеться с вами именно в таком формате. Мы в более широком формате встречались до выборов в Государственную Думу с вашим участием, с участием лидеров списка. Но сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную Думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании. Безусловно, он отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к её конкретным делам на благо России, нашего общества. Ясно, что есть очень много претензий, это само собой разумеется, для правящей партии – просто неизбежно, так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют. Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Люди это чувствуют.

И в достижении успеха партии на выборах, безусловно, есть огромный личный вклад каждого из вас. Кто-то из вас – люди известные, хорошо известные стране, уже заслужившие уважение общества своим трудом и талантом. Но не только ваш авторитет и заслуги повлияли, конечно, на выбор людей – вы принимали самое активное участие и в избирательной кампании, это отдельная конкретная работа, и, что очень важно, люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы Родины, наши традиционные ценности. К вашему слову, к вашему мнению, имея в виду, как я уже сказал, заслуги, безусловно, прислушивались, а ваши позиции, убеждения были компетентными, честными, искренними.

Вы также многое сделали для формирования предвыборной программы партии и в процессе выборов уделили ей нужное, должное, особое внимание, рассказывали о тех планах, которые нам предстоит вместе, всем обществом претворять в жизнь.

Важно, что партия в целом показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. И важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных, как я уже говорил, людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, но деятельность которых, безусловно, является перспективной, и, безусловно также, они достойны быть представителями народа в высшем органе законодательной власти. По итогам выборов фракция «Единой России» может обновиться практически наполовину, почти на 50 процентов.

Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, я уже сказал об этом, это неизбежно вообще, а в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемией, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места, это просто по определению неизбежно. Однако свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, и это чрезвычайно важно, более того, с учётом побед в одномандатных округах, вновь сформирует и конституционное большинство в Государственной Думе. Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны, и для страны это важно.

С учётом момента понятно, когда из штабов «Единой России» – я это слышал сам, смотрел своими глазами – раздаются радостные возгласы «Ура!», но что хотел бы здесь отметить, уважаемые коллеги, друзья: как известно, этот победный боевой клич имеет разное качество. Одно дело, когда всё уже сделано, выполнено и мы стоим на развалинах крепости побежденного врага, победа за нами, а другое дело, когда мы идём вперёд, в атаку, в бой, в наступление, полны решимости победить, но ещё не всё сделали для достижения окончательной победы, а сейчас именно такая ситуация.

Впереди у партии очень много работы на федеральном уровне и в регионах, буквально в каждом городе и посёлке. Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны.

Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия». Сергей Кужугетович Шойгу – он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири – будет руководить партийной комиссией по развитию как раз Восточной Сибири. Сергей Викторович Лавров – комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Кстати, здесь очень многое нужно будет сделать, имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению. Елена Владимировна Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению, а Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно, напрямую координировать всё это направление прямо в самой Государственной Думе.

Уверен, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены.

Уважаемые коллеги, друзья! Ещё раз благодарю вас за ответственную и эффективную работу на выборах и надеюсь на вашу активную работу в будущем.

Желаю успехов.

MIL OSI