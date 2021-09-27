А. Савин обсудил вопросы газовой безопасности и капитального ремонта многоквартирных домов в Калужской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор встретился с представителями общественных организаций.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области в рамках поездки в регион провел встречу с активистами общественных организаций.

В ходе беседы обсуждались темы газовой безопасности и капитального ремонта, а также иные вопросы, с которыми сталкиваются жильцы многоквартирных домов.

В сентябре общественники провели более 30 выездов по проблемным адресам региона и провели инструментальную оценку качества содержания общедомового газового оборудования. В результате в значительном количестве объектов были выявлены нарушения.

Вопросы капитального ремонта зданий являются достаточно злободневными для калужан

Александр Савин отметил, что вопросы капитального ремонта зданий являются достаточно злободневными для калужан. На основании обращений граждан в региональное отделение ОНФ подготовлен обзор текущей ситуации. «Например, многие жильцы не соглашаются с начислением взносов на капремонт в новых многоквартирных домах. Несправедливость, по мнению граждан новостроек, заключается в выставлении счетов при неистекшем сроке освобождения от уплаты взносов при сдаче дома этапами».

Парламентарий сообщил, что для оперативного рассмотрения этих вопросов решено инициировать проведение в ближайшее время ряда совещаний с профильными ведомствами.

Александр Савин также попросил общественников провести дополнительный мониторинг эффективности работы регионального Фонда капитального строительства.

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