А. Клишас: Внесенный законопроект обеспечит эффективную реализацию полномочий органов публичной власти, что позволит улучшить качество жизни граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором проекта закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», направленный на реализацию положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти, а также на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ.

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Андрей Клишас напомнил, что одной из задач конституционной реформы являлось формирование и укрепление единой системы публичной власти в целях эффективного решения задач социально-экономического развития России в интересах населения.

Данная задача была обусловлена в первую очередь необходимостью обеспечить высокие стандарты жизни граждан на всей территории страны. Именно в целях преодоления разрыва между уровнями власти, разделенности полномочий, вследствие которого и возникали трудности в их эффективной реализации на нужном уровне, и формулировался данный принцип.

Законопроект конкретизирует конституционный принцип единства системы публичной власти

«Законопроект конкретизирует конституционный принцип единства системы публичной власти. Он направлен на обеспечение консолидации публичной власти, совершенствование взаимодействия всех её уровней», сказал сенатор.

На обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов государственной власти субъекта РФ и расширение мер по противодействию коррупции.

По словам Андрея Клишаса, в целях реализации Указа Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» законопроектом расширяются основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта РФ в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации. Предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как: предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются Президентом РФ.

«В целях реализации внесенных поправок в статью 72 Конституции Российской Федерации уточняются полномочия правительства субъекта РФ. законопроектом также предлагается пересмотреть перечень полномочий субъекта РФ с целью их укрупнения, исключения детализации. Отдельные полномочия, реализуемые органами государственной власти субъекта РФ, объединены по сферам», — сказал сенатор.

Для обеспечения согласительных процедур и разрешения возможных разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между указанными органами и достижения согласованного их решения органы публичной власти наделяются правом на обращение в Государственный Совет.

Предусматривается возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти, дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации в соответствии с региональным законодательством.

Андрей Клишас сообщил, что законопроектом предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации» и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации». Наименование законодательного органа субъекта Российской Федерации не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.

В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий.

«Законопроект не предусматривает положений об ограничении количества сроков замещения должности высшего должностного лица субъекта РФ. Отсутствие в федеральном законе такого ограничения направлено на реализацию принципа федерализма. Более того, указанное ограничение количества сроков замещения не проистекает из Конституции Российской Федерации», — указал Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что в одном из своих докладов Венецианская комиссия указывает на позицию о том, что подобное регулирование согласуется с европейскими стандартами в том случае, если оно сбалансировано другими законодательными гарантиями, например, мерами политической ответственности.

Законопроектом предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта РФ и высшего должностного лица субъекта РФ – пять лет.

Для создания единых стабильных условий экономического развития регионов, совершенствования межбюджетных отношений, формирования стабильного финансового рынка, повышения эффективности финансового контроля в субъектах РФ, а также для обеспечения взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти предусматривается создание финансового органа и контрольно-счетного органа субъекта РФ.

«Необходимость более тесного взаимодействия органов публичной власти предполагает совершенствование правовых механизмов их сотрудничества, закрепление в законодательстве новых форм их взаимодействия. И именно законодательное закрепление единых принципов организации публичной власти позволит выстроить эффективное взаимодействие между всеми уровнями публичной власти», — сказал сенатор.

В целях обеспечения реализации конституционных поправок, законопроект определяет, что внесение в Конституционный Суд запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности закона субъекта РФ до его обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ приостанавливает течение срока для обнародования этого закона до вынесения решения суда по данному запросу и исключает возможность обнародования закона.

«Законопроект позволит обеспечить согласованное действие различных уровней публичной власти и эффективно решать задачи в интересах граждан», — заключил Андрей Клишас.

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