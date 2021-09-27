А. Варфоломеев: Народный Хурал Бурятии рассмотрел вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в сессии Народного Хурала Республики Бурятия.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в работе 19-й сессии Народного Хурала Республики.

Сенатор отметил, что одним из важных вопросов повестки стало рассмотрение проекта закона о внесении изменений в региональный бюджет на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.

Парламентарий сообщил, что в первом чтении рассмотрен проект регионального закона о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроект предусматривает в качестве меры соцподдержки получение жилищного сертификата для приобретения жилья, благодаря чему удастся ускорить темпы решения данной проблемы.

Вопрос обеспечения детей-сирот жильём стоит в ряду приоритетных направлений социальной политики государства, поэтому здесь требуются совместные усилия федерального центра и регионов

«Вопрос обеспечения детей-сирот жильём стоит в ряду приоритетных направлений социальной политики государства, поэтому здесь требуются совместные усилия федерального центра и регионов», — считает Александр Варфоломеев.

Кроме того, продолжил сенатор, депутатами внесены поправки в Конституцию Бурятии. Изменения являются продолжением федеральной конституционной реформы, проведённой в прошлом году. Теперь в документе закреплено положение об общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.

«Республиканская Конституция обязывает создавать условия, способствующие нравственному, духовному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности. Это говорит, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», — подчеркнул парламентарий.

По словам Александра Варфоломеева, в основной закон Бурятии также внесены изменения о социальных пособиях и выплатах, которые должны индексироваться; коренным малочисленным народам гарантируются права на сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

В ходе сессии была вручена Почетная грамота Совета Федерации депутату Народного Хурала, меценату Валерию Доржиеву.

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