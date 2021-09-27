Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Вызов#МКС-66#Союз МС-1927.09.2021 21:04

Авторский осмотр корабля «Союз МС-19» и накатка головного обтекателя

На космодроме Байконур продолжается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» к запуску, запланированному на 5 октября 2021 года по программе 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию.

Сегодня, 27 сентября 2021 года, в соответствии с графиком состоялся авторский осмотр и заключительные проверки корабля «Союз МС-19» на рабочем месте в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. Затем специалисты РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в Роскосмос) и профильных предприятий Роскосмоса выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя, провели подготовку собранного головного блока к предстоящему контролю стартовой готовности и завершили укладку доставляемых грузов в бытовой отсек и спускаемый аппарат корабля.

В состав основного экипажа ТПК «Союз МС-19» входят: командир Антон Шкаплеров (Роскосмос) и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

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