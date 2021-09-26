Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Space Adventures#космический туризм26.09.2021 14:14

Space Adventures: Роскосмос отправляет космических туристов с точностью швейцарских часов

Роскосмос выполняет свои обязательства по отправке космических туристов с точностью швейцарских часов и не чинит препятствий для них. Об этом сообщил глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

«Роскосмос препятствий никогда не чинил. Все обязательства выполнялись с точностью швейцарских часов », – сказал Костенко в рамках «Космического урока» в центре «Авиация и космонавтика» на ВДНХ.

По словам представителя компании, когда на МКС должен был полететь первый космический турист Деннис Тито, в NASA сопротивлялись этому полету. Костенко также сравнил полет непрофессионального участника на «Союзе» на МКС с путешествием в отель, отметив, что программа подготовки к нему сокращена до двух-трех месяцев.

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).

Источник: ТАСС26 сентября 2021 года, 14:04

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