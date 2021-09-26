Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Space Adventures#космический туризм26.09.2021 14:30

Space Adventures ведет переговоры с человеком, который хочет лететь в космос на «Союзе»

Один из возможных космических туристов, с которым сейчас ведутся переговоры, хочет лететь именно на российском «Союзе». Об этом сообщил глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

«Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры, у него вообще позиция — лететь на «Союзе», — сказал Костенко в рамках «Космического урока» в центре «Авиация и космонавтика» на ВДНХ.

По словам главы представительства компании в РФ, сейчас среди всех пилотируемых космических кораблей «по надежности приоритет российской космонавтики неоспорим». Он отметил, что основные функции пилота во время полета на российском корабле выполняет профессиональный космонавт.

По словам Костенко, граждане РФ неоднократно обращались в компанию Space Adventures для организации полета на орбиту в качестве космического туриста, но они оказались не готовы оставить бизнес.

«Российские граждане к нам обращались, мы с ними вели переговоры», — сказал он. При этом Костенко уточнил, что людям, способным себе это позволить, «сложно оторваться».

Глава представительства компании в России отметил, что переговоры с гражданином РФ в том числе велись недавно.

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).

Источник: ТАСС26 сентября 2021 года, 14:20

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