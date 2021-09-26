Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-АМ526.09.2021 10:50

Спутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности

Российский спутниковый оператор «Космическая связь» и международный сервис-провайдер Hunter Communications организовали каналы связи для мониторинга сейсмической активности Земли. Высокоточные сейсмометры установлены в ряде районов Якутии и передают информацию через спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5», расположенный на геостационарной орбите в позиции 140° в.д.

Более полутора миллионов квадратных километров территории Якутии являются сейсмоопасными. Ежегодно здесь происходят сотни землетрясений различной силы — до 9-10 баллов по 12-ти балльной шкале МSК-64. Наиболее опасными являются северо-восток и юг Якутии. Датчики позволяют зафиксировать вибрацию земной коры, даже если источник ударной волны находится в другом регионе земного шара, что позволяет предсказать землетрясение заблаговременно. В перспективе охват VSAT-сети для мониторинга сейсмической активности будет расширен на всю Восточную Сибирь.

По словам президента Hunter Communications Брента Перротта, шестнадцать лет назад Hunter содействовал созданию первой такой сети сейсмического мониторинга в Карибском бассейне.

«За 16 лет ранние предупреждающие сигналы сейсмодатчиков позволили организовать своевременную эвакуацию жителей опасных районов и спасти несколько сотен тысяч жизней — отмечает Брент Перротт. — В 2021 году информация о предстоящем извержении вулкана с датчиков на островах Сент-Винсент недалеко от побережья Венесуэлы позволила местным властям предотвратить катастрофические последствия и избежать гибели людей. Мы уверены, что наш опыт в создании таких сетей и хорошо отработанные технологи помогут в совместной с ГП КС работе над проектом в России».

В свою очередь генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин отметил, что ГП КС стремится максимально расширить применение спутниковых технологий.

«Сегодня наши космические аппараты дают возможность получения не только услуг связи и телевидения. Они могут быть задействованы и в других крайне важных для жизни и экономики сферах. Использование спутников в мониторинге сейсмической активности — это один из новых аспектов нашей деятельности, — говорит Алексей Волин. — Уверен, что он не ограничится только Восточной Сибирью. Так как наши спутники покрывают сегодня 69% поверхности Земли, то эта услуга может быть востребована и в других регионах».

Источник: Космическая связь

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