Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева26.09.2021 20:10

Специалист ГРЦ стал призером городского этапа «Кросса нации»

В городе Миассе состоялось открытое первенство города и спортивной школы олимпийского резерва № 4 в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Несмотря на холодную и дождливую погоду легкоатлеты с присущим спортивным азартом боролись за лидерство. Среди призеров кросса — молодой специалист Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Владислав Козлов.

Владислав занял второе место в своей категории и признался, что пробежал 3-километровую дистанцию с удовольствием. Это не первый опыт его участия в городских легкоатлетических соревнованиях. В составе команды предприятия он бежал традиционную эстафету, посвященную Дню Победы, участвовал в «Гонке героев».

В Государственном ракетном центре инженер Владислав Козлов работает второй год, но уже успел проявить себя в Совете молодых специалистов, принимая активное участие в организации и проведении мероприятий — как культурно-массовых, так и образовательных и профориентационных.

«Кросс нации» — одно из самых массовых беговых мероприятий, направленное на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди людей разного возраста.

MIL OSI