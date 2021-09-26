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#Роскосмос#РКК Энергия#Игорь Озар26.09.2021 06:15

Поздравляем руководителя РКК «Энергия» Игоря Озара с юбилеем!

Сегодня, 26 сентября 2021 года, исполняется 60 лет талантливому руководителю работ, специалисту в области создания авиационной и ракетно-космической техники, генеральному директору Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Игорю Яковлевичу Озару.

Игорь Озар в 1984 году окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, специальность «Инженер-экономист по организации управления производством». Трудовую деятельность начал в 1984 году в ОАО «Московский шинный завод» в должности инженера отдела труда и заработной платы, затем начальника планово-экономического отдела и финансового директора.

В авиационной промышленности с 1999 года. В 1999-2007 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам — финансовый директор ОКБ Сухого. С 2007 года возглавлял ОКБ Сухого. С 2011 г. — генеральный директор Компании «Сухой» в составе ОКБ Сухого, Новосибирский авиационный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, общей численностью более 20 тысяч человек. В 2015 г. вошел в состав Правления ПАО «ОАК». В феврале 2016 г. также занял пост вице-президента по военной авиации ПАО «ОАК».

В период работы Игоря Озара генеральным директором Компании «Сухой» выполнены масштабные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков и истребителей для Воздушно-космических сил России, сформирован долгосрочный портфель заказов, обеспечивающий стабильную загрузку предприятия.

С 27 марта по 14 мая 2020 года занимал должность советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. 16 мая 2020 года назначен временно исполняющим обязанности генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва«. Со 2 июля 2020 года — генеральный директор РКК «Энергия» им. С.П. Королёва.

Звания и награды:

Почетная грамота Президента Российской Федерации (2019 год);

Медаль «В память 850-летия Москвы»;

Почетная грамота Правительства Москвы.

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