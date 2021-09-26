Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Правительство РФ#Михаил Мишустин#Спектр-Р#НПО Лавочкина26.09.2021 10:54

Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году, в который вошли 10 коллективов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

«Премию имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат 10 авторских коллективов. Список лауреатов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В 2021 году награды присуждены в том числе за создание орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р», комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полетах на Луну и Марс, систем управления полетом пилотируемых орбитальных станций.

Отмечается, что премия имени Гагарина присуждается раз в пять лет с 2011 года. Так государство поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупные, в том числе международные, проекты по освоению космоса, образовательные и просветительские программы, а также научную деятельность, направленную на развитие отрасли.

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Международный проект «Радиоастрон» — это уникальная по своим масштабам и сложности программа Роскосмоса, Российской Академии наук (Астрокосмический центр Физического института им. П.Н. Лебедева, Институт космических исследований РАН) и международной кооперации, нацеленная на изучение Вселенной в радиодиапазоне длин волн. В рамках данного проекта НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос) выступало разработчиком и создателем космической составляющей — десятиметрового орбитального радиотелескопа «Спектр-Р».

После выведения на высокоапогейную орбиту космический аппарат «Спектр-Р» стал элементом наземно-космического интерферометра совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов. Созданный единый комплекс наземно-космического интерферометра позволил получать изображения, измерять угловые размеры и коррелированный поток, яркость и характеристики рассеяния, радиолинии и взаимное расположение деталей различных объектов Вселенной с рекордным угловым разрешением.

Один из важнейших прорывов — понимание механизма формирования выбросов плазмы из центров галактик. Существуют две конкурирующие теории. В результате беспрецедентного разрешения наземно-космического интерферометра проекта «Радиоастрон» удалось построить изображение выброса в галактике Персей А и впервые в истории измерить ширину его основания. Это исследование показало, что основание джета очень широкое (многие сотни гравитационных радиусов центральной черной дыры) и имеет цилиндрическую форму.

Особый предмет гордости — это абсолютный рекорд углового разрешения, который был получен в ходе научной программы 2017-2018 годов при наблюдении мегамазера водяного пара в диске галактики NGC 4258 совместно с телескопом в Медичине (Италия). «Радиоастрону» удалось вплотную подойти к своему теоретическому пределу, достигнув разрешения в 8 микросекунд дуги (в миллионы раз больше, чем разрешение человеческого глаза). Это непревзойденное угловое разрешение в мировой астрономии. Такое разрешение позволило бы «увидеть» с Земли на Луне источник радиоволн диаметром 3 см.

Существенный вклад в науку «Радиоастрон» внёс в результате проведения плазменно-волнового эксперимента «Плазма-Ф». Научные задачи эксперимента включали в себя мониторинг межпланетной среды и исследование вариаций солнечного ветра в диапазоне от суток до долей секунды с рекордно высоким временным разрешением в 30 мсек (на один-два порядка лучше всех прежних российских и зарубежных экспериментов). Благодаря этому удалось обнаружить излом в частотном спектре турбулентности на частоте около 1 Гц, который предсказывался теоретически, но никогда еще не наблюдался. Были обнаружены также быстрые и большие вариации содержания ионов гелия в солнечном ветре, что может свидетельствовать о весьма мелкой структуре («зернистости») солнечной короны в области зарождения солнечного ветра.

Опубликовано около сотни научных статей в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях. Ученым России и других стран предстоит дальнейшая обработка и анализ данных как минимум на протяжении следующих нескольких лет. Стоит отметить, что часть исследований были направлены на изучение эффектов, открытых на ранних этапах проекта. Некоторые исследования требовали формирования полётного задания усложненного формата, существенного увеличения сеансов управления и сеансов научных исследований. Совместная слаженная работа всех участников проекта позволила обеспечить высокую эффективность выполнения научной программы, потери которой составили всего 1-2%.

Активное существование аппарата «Спектр-Р» — более 7 лет, что превысило гарантийный срок активного существования более чем в 2 раза, в очередной раз доказало, что НПО Лавочкина под силу не только реализовывать успешные астрофизические миссии, но и многократно перевыполнять первоначально намеченную программу. Дополнительные 4,5 года реализации научных исследований оправдали и перевыполнили самые смелые ожидания, возложенные на проект.

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