Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета26.09.2021 03:30

Кометная пыль и вещество комет

Кометная пыль — космическая пыль кометного происхождения. Это частицы твёрдого вещества, отделившегося от комет во время их полёта в космическом пространстве. Размер пылевых частиц варьируется от нескольких молекул до сотен микрон.

В последние десятилетия появились технические возможности исследовать вещество комет и кометную пыль. В 1986 г. несколько космических аппаратов («Вега-1», «Вега-2» — СССР; «Джотто»/ Giotto — ESA и др.) исследовали комету Галлея. В 2004 г. космический аппарат NASA под названием Stardust (с англ. «Звёздная пыль») сблизился с кометой Вильда на расстояние 240 км, собрав образцы кометной пыли из её хвоста при помощи специального коллектора. В 2014 году спускаемый аппарат ESA Philae lander («Филы») совершил посадку на комету Чурюмова-Герасименко для исследования её вещества.

В результате этих исследований было установлено, что твёрдое кометное вещество и кометная пыль являются смесью кристаллических и аморфных минералов из класса силикатов. Из них наиболее распространенными являются: форстерит (Mg2SiO4), энстатит (MgSiO3), оливин (Mg, Fe)2[SiO4]) и пироксены — группа минералов подкласса цепочечных силикатов. В незначительных количествах обнаружены оксиды и сульфиды железа.

В целом, результаты исследований кометного вещества и кометной пыли последних лет оказались довольно неожиданными. Так, среди учёных была популярной точка зрения, согласно которой кометы образовались на самых ранних стадиях формирования Солнечной системы, так как основная их масса находится в её периферийных (холодных) частях и являет собой образцы первичного вещества, из которого впоследствии образовались планеты и их спутники. И, действительно, значительная часть вещества комет состоит из холодного материала, но такие минералы, как оливин и др., могли формироваться только в условиях больших — свыше 1000°С температур.

Эти факты позволяют осторожно предположить, что кометы, по-видимому, состоят из смеси веществ, образовавшихся при самых разных температурах, возможно, на всем пространстве Солнечной системы и в разное время.

Источник: Московский планетарий

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