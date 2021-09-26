Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#Андрей Тюлин26.09.2021 13:30

Генеральному директору РКС — 60

В воскресенье, 26 сентября 2021 года, исполняется 60 лет генерал-лейтенанту запаса, доктору экономических наук, кандидату технических наук, член-корреспонденту Российской академии ракетных и артиллерийских наук, профессору Академии военных наук, генеральному директору холдинга «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Андрею Евгеньевичу Тюлину.

Андрей Евгеньевич окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище имени И.А.Лизюкова (специальность — электрооборудование летательных аппаратов), военную артиллерийскую академию имени М.И.Калинина (специальность — математическое обеспечение систем управления), высшие академические курсы при ВАГШ и московский государственный социальный университет (специальность — юриспруденция).

После увольнения из вооруженных сил в 2009 году — генеральный директор концерна «Авиаприборостроение». С января 2013 года по август 2014 — заместитель гендиректора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения гособоронзаказа Концерна радиоэлектронные технологии Госкорпорации «Ростех».

27 августа 2014 года Андрей Тюлин был назначен на должность генерального директора холдинга «Российские космические системы». В 2019 году переназначен на очередной период.

Занимался воссозданием и развитием приборостроения в авиационной и радиоэлектронной отраслях промышленности. Кандидат технических наук, профессор академии военных наук, член-корреспондент РАРАН. Имеет государственные награды и премии, в том числе — медаль Ордена «За заслуги перед отечеством», Орден «За военные заслуги»; лауреат премии Правительства РФ за разработку и создание новой техники.

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