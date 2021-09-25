Source: Russia Federal Space

#Агат#IPMA25.09.2021 18:26

Сотрудники «Агата» выступили на 32-м Всемирном конгрессе IPMA

В среду, 22 сентября 2021 года, Михаил Хоханов и начальник отдела программного планирования Организации «Агат» Юрий Беликов приняли участие в 32-м Всемирном конгрессе IPMA, который проходит в городе Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

В 2021 году тематика Конгресса — проектное управление в эпоху цифровой трансформации. Работники Организации «Агат» выступили с докладом «Управление высокотехнологичными проектами в едином информационном пространстве» в секции «Практика управления проектами: новые вызовы и подходы».

В рамках своего доклада спикеры раскрыли следующие аспекты проектного управления:

Успехи управления проектами в ракетно-космической отрасли;

формирование единого цифрового пространства в космической отрасли;

подходы к построению многоуровневой модели планирования, и многие другие.

Всемирный конгресс IPMA — международная конференция в области управления проектами, проводимая Международной ассоциацией управления проектами с 1967 года.

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