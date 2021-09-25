Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Спартакиада#Дмитрий Рогозин#Владимир Матвейчук#Дмитрий Шишкин#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#НПО Энергомаш#НПЦАП25.09.2021 18:20

Состоялось закрытие пятой отраслевой Спартакиады Роскосмоса

В субботу, 25 сентября 2021 года, состоялось закрытие юбилейной, пятой отраслевой Спартакиады Госкорпорации «Роскосмос» и организаций российской ракетно-космической отрасли. Торжественная церемония закрытия спартакиады проходила на московской площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Звезда» (г. Москва).

С главной сцены мероприятия участников спартакиады приветствовали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, депутат Госдумы Денис Кравченко, директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, директор Департамента кадровой и социальной политики Владимир Матвейчук. В спартакиаде приняли участие 23 предприятия отрасли, около 1000 участников.

Победителем спартакиады стала команда Ракетно-космического центра «Прогресс», второе место заняла команда Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко, третье — Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина.

Кроме того, состоялось подведение итогов спортивного сезона в отрасли. Первое место по итогам сезона заняла команда НПО Энергомаш, которая получила переходящий кубок Госкорпорации «Роскосмос», второе место — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, 3 место — РКЦ Прогресс.

Подробную информацию о спортивных событиях Спартакиады, а также деятельности спортивного общества Госкорпорации «Роскосмос» можно получить на сайте.

MIL OSI