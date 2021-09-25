Source: Russia Federal Space

#Роскосмос26.09.2021 00:00

Роскосмос поздравляет с Днем машиностроителя!

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет с Днём машиностроителя предприятия и всех работников машиностроительного комплекса России!

Учрежденный в 1966 году, этот праздник стал ярким символом неоценимого вклада в развитие страны выдающихся отечественных ученых, инженеров, технологов, профессионалов, сделавших её лидером во многих направлениях мирового машиностроения.

За примерами далеко ходить не нужно: благодаря отечественному машиностроению появились первый в мире искусственный спутник Земли и первый атомный ледокол. Первый в мире человек побывал в космосе и сделаны первые снимки обратной стороны Луны. Построен первый в мире токамак и запущена в космос первая пилотируемая орбитальная станция.

Сегодня в России снова взят уверенный курс на возрождение престижа научно-инженерных и технических специальностей. Организуются чемпионаты профессионального мастерства для молодых специалистов, создаются лучшие условия для обмена опытом и внедряются новые технологии. Новые профессионалы вливаются в коллективы легендарных и заслуженных предприятий!

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Роскосмос желает всем профессионалам-машиностроителям постоянного развития и новых прорывных достижений. Пусть каждый день перед вами открываются новые возможности!

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