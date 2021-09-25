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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ25.09.2021 05:30

Протон-ПМ поддержал инициативу по открытию экотропы в Новых Лядах

Представители компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») приняли участие в открытии экотропы в микрорайоне Новые Ляды. На мероприятие были приглашены руководитель проекта «Технополис „Новый Звёздный“» Сергей Толчин, председатель Союза молодёжи Ирина Кучумова, начальник отдела промышленности безопасности Ольга Васильева и активисты предприятия.

Как отметила руководитель Пермского городского лесничества Людмила Шабанова, экотропа станет точкой притяжения, которая позволит комфортно использовать лес.

«Здесь будет возведён визит-центр, в котором жители микрорайона смогут узнать много нового о местной флоре и фауне, а главное — познакомиться с правилами поведения в лесу», — говорит Людмила Шабанова.

Ассоциация экологов Пермского края под руководством Светланы Кулаковой привлекла к исследованию лесного массива команду учёных: геоботаника Евгению Гатину, орнитолога Романа Харина, зоолога Юлию Мишланову. Над дизайном стендов работала архитектор Елизавета Талавира — логотипом тропы стало изображение папоротника. В ходе экскурсии гости узнали о биоразнообразии леса. Близкое расположение жилых домов оказывает влияние на местный биоценоз: звери и птицы подтягиваются к людям в поиске пропитания, поэтому местное население следует информировать о правилах подкормки животных.

В рамках развития технополиса «Новый Звёздный» в Новых Лядах Протон-ПМ поддерживает общественные инициативы по созданию комфортной городской среды. В микрорайоне планируется построить современные дома для сотрудников предприятия и их семей, и качество жизни становится одним из главных аргументов при принятии решения о покупке здесь квартиры.

Сергей Толчин, руководитель проекта «Технополис ”Новый Звёздный”»: «Новости и события Новых Лядов мы воспринимаем, как свои: искренне радуемся, что жители микрорайона выступают с идеями и находят ресурсы для их воплощения. Видим поддержку пермских учёных, местных бизнесменов, органов власти. Молодые протоновцы хотят продолжить тропу до загородной площадки. Так мы сможем организовать альтернативный оздоровительный маршрут до работы, займёт он не более часа. Планируем поискать среди работников волонтёров, которые будут следить за чистотой на маршруте».

Сейчас тропа имеет протяжённость полтора километра. Планируется продолжить тропиночную сеть, которая защитит мягкий покров земли, до загородной площадки Протон-ПМ. Маршрут составит примерно 3,5 км и начнётся недалеко от лыжной трассы местного спортивно-оздоровительного комплекса.

MIL OSI