Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#DigitalSkills25.09.2021 07:20

Победа сборной команды Роскосмоса на DigitalSkills 2021 в общекомандном зачете

В Казани завершился III отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills 2021. Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» была представлена 23 работниками из 6 дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос»: НПО автоматики им. Н.А. Семихатова, Корпорация «ВНИИЭМ», ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, НПО им. С.А. Лавочкина и РКК «Энергия» им. С.П. Королева.

Участие в чемпионате DigitalSkills 2021 стало этапом тренировочного процесса и командообразования участников, показавших наилучший результат в недавно завершившемся корпоративном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021».

Поздравляем победителей и призеров:

Секацкая Екатерина, компетенция «Интернет-маркетинг» — золото;

Храмцов Алексей, компетенция «Промышленная робототехника» — золото;

Гранкина Ольга, компетенция «Цифровая метрология» — серебро;

Силаев Никита, компетенция «Цифровая метрология» — серебро;

Кузнецов Артем, компетенция «Аддитивное производство» — серебро;

Шурыгин Александр, компетенция «Инженерия космических систем» — серебро;

Косенкова Анастасия, компетенция «Инженерия космических систем» — серебро;

Семенцов Михаил, компетенция «Инженерия космических систем» — серебро;

Рыхлов Павел, компетенция «Графический дизайн» — бронза;

Кравцов Михаил, компетенция «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» — бронза.

Всего в чемпионате было представлено 35 компетенций, в которых приняли участие 289 молодых специалистов и студентов.

«Для нас участие в DigitalSkills 2021 — это, прежде всего, возможность на практике ещё раз отработать профессиональные стандарты и требования. Понять, на каком уровне мастерства мы находимся, обнаружить пробелы подготовки, проделать работу над ошибками. Всё, чтобы взять новую высоту и отлично выступить на Чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021, к которому мы усиленно готовимся», — отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

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Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills проводится среди студентов среднего и высшего образования, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли с целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики. Госкорпорация «Роскосмос» впервые в составе сборной команды принимает участие в отраслевом Чемпионате.

Чемпионат проводится во исполнение п.4(а) перечня поручений Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № ПР-2582 и направлен на реализацию мер Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Организаторами чемпионата выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан и автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

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