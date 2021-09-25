Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Вызов#Союз МС-19#МКС-6625.09.2021 15:26

На Байконуре приступили к нанесению символики на ракету-носитель

Сегодня, 25 сентября 2021 года, на космодроме Байконур приступили к нанесению официальной символики на ракету-носитель «Союз-2.1а», которой предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с экипажем 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

На первой и второй ступенях будут размещены эмблемы Госкорпорации «Роскосмос», Главкосмоса (входит в Роскосмоса), Первого канала, а также красные и синие полосы по всему изделию. Кроме того, на третью ступень будет нанесен логотип научно-просветительского проекта «Вызов».

Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. К примеру, подобная ускоренная подготовка участников в будущем понадобится для отправки на орбиту других специалистов: врачей, ученых.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и экипажем экспедиции МКС-66 запланирован на 5 октября 2021 года в 11:55 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.

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