Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Экспресс-АМУ3#Орбитальные группировки#НЕВА 202125.09.2021 20:50

ГП КС обеспечит связью пассажирский, грузовой и беспилотный морской транспорт

«Космическая связь» представила перспективы обеспечения кораблей самыми современными услугами связи и телевидением на конференции «SMART SHIPPING» в рамках международной выставки «НЕВА 2021».

На конференции «SMART SHIPPING. Цифровые технологии, спутниковая связь и навигация в судоходстве» Михаил Глинка, директор департамента продаж операторских и корпоративных решений ФГУП «Космическая связь» (ГП КС), представил возможности предприятия по обеспечению людей в море привычным уровнем медиа потребления и коммуникациями. В «морской сети ГП КС» сегодня работают 383 корабля, включая 20 судов ледового класса. Все они обеспечены доступом в Интернет и к локальным сетям, связью со штабом морских операций и получением картографической информации, а в некоторых случаях и телевидением. Благодаря использованию шести спутников с бесшовным переключением сеть охватывает 99% акваторий России, а также акватории Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.

До конца этого года на орбиту планируется вывести новый многолучевой спутник «Экспресс-АМУ3», специально предназначенный для доступа в Интернет на высоких скоростях с использованием малоразмерных абонентских терминалов. С использованием АМУ3 «Космическая связь» сможет предложить принципиально новое качество услуг связи судам на Дальнем Востоке и в акватории Северного Ледовитого океана уже в 2022 году. После запуска системы на высокоэллиптических орбитах «Экспресс-РВ» в 2024 году зона охвата морской сети будет расширена на всю акваторию Северного Ледовитого океана, а скорость доступа в Интернет и передачи данных увеличится до 80 Мбит/с.

Как отмечает Михаил Глинка, новое направление услуг — безэкипажное судовождение — способно кардинально изменить отрасль морских и океанических грузоперевозок и принести большую выгоду судовладельцам и экономике в целом.

Михаил Глинка: «На дальнемагистральных или рутинных маршрутах, вдали от районов с оживленным движением, грузовое судно может следовать на автопилоте несколько суток до целевого порта, используя технологии распознавания окружающей обстановки, инструменты для оценки погодной и ледовой обстановки на пути следования, а также карту маршрутов других судов. Присутствие лоцмана потребуется только в прибрежных и портовых зонах. С 2018 года „Космическая связь“ участвует в пилотном проекте по безэкипажному судовождению Отраслевого центра „Маринет“ и является на сегодня единственным российским оператором, который имеет опыт оказания услуг для автономного судовождения».

Источник: Космическая связь

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