Source: Russia Federal Space

#Гонец#Газпром25.09.2021 10:10

«Гонец» принял участие в совещании Газпрома

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в совещании по внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции в Газпром, которое прошло с 14 по 17 сентября 2021 года в городе Сочи. На мероприятии, проводимом ежегодно, участники представляют высокотехнологичные решения и продукты, которые могут быть использованы в деятельности глобальной энергетической компании.

Представитель Спутниковой системы «Гонец» Максим Диордиев выступил на совещании с докладом «Применение низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец» в цифровой инфраструктуре Газпрома, в котором осветил возможности по использованию продуктов с включением спутниковых каналов «Гонец» в мониторинге различных энергетических объектов и подвижных средств.

Отличительной особенностью спутниковых сервисов «Гонец» является малогабаритность абонентского оборудования, отсутствие необходимости наведения антенны на спутник, возможность обслуживания мобильных средств и персонала в любой точке Земли. Наряду с докладом были проведены ряд рабочих встреч с представителями Газпрома и организациями-поставщиками продуктов и услуг в интересах энергетической компании.

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