Встреча с руководством политических партий

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Вначале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу восьмого созыва.

Её состав определили граждане России, реализовав своё конституционное, суверенное право, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей страны.

В этой связи хотел бы ещё раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки или проголосовали на дому, или – где была такая возможность – дистанционно, но в любом случае выполнили свой гражданский долг, сделали свой ответственный выбор, что самое главное.

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Вы знаете, уважаемые коллеги, что вчера, 24 сентября, Центризбирком подвёл окончательные итоги. Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских: это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР. Кроме того, пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует партия «Новые люди». Впервые после выборов 1999-го года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил.

Хотел бы поздравить всех присутствующих, а также ваших сторонников с успехом. Он был достигнут в непростой, конкурентной борьбе с сильными соперниками. А «Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером.

Отмечу, что выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках. По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все могут сразу почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению, из наших граждан, что называется, на себе не могут пока этого почувствовать.

Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии было практически невозможно, просто невозможно, и, тем не менее, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны, и вы об этом, конечно, все знаете.

Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты что называется, как у нас говорят, «живыми» деньгами, поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили, как уже сказал, быстрое восстановление экономики.

Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе Правительства и парламента, причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно, и результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика. Созданный нами в прошлом, кстати говоря, запас прочности и резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать и экономику, и людей.

Уважаемые коллеги!

Выборы – безусловно, важный, знаковый, но лишь очередной этап в жизни каждой партии и всей страны. Впереди напряжённая повседневная работа на благо России и её граждан.

Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновлённой Конституцией значительно возросла. Существенно выше в этой связи стала и ответственность депутатского корпуса, в первую очередь за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, не важно, кто в какой партии: всё, что обещали, безусловно нужно выполнять.

Вы хорошо знаете, какой активный диалог с людьми ведут партии и каждый кандидат в ходе избирательных кампаний, как много проводят встреч. Но такой максимально интенсивный, публичный, открытый стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий.

У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из неё значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей – это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача. И нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики.

Всё это не просто общие, а объединяющие нас задачи. Уверен, что и опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы, которые будут представлены в Думе, осознают свою ответственность перед Россией и сделают всё для того, чтобы оправдать доверие – высокое доверие, которое им оказали избиратели.

Хочу пожелать всем вам успеха. И конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям.

MIL OSI