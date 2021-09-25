Встреча с избранными главами регионов

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Прежде всего поздравляю вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.

У всех вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая, понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми. И здесь нужно каждый день подтверждать их доверие, работать для них, ради них, работать, что называется, как у нас говорят, засучив рукава, с сердцем и с душой, доказывать, что вы на своём месте, что действительно достойны такого высокого поста, и конкретными делами показывать выполнимость предвыборных программ и обещаний. Нужно нацеливать свои управленческие команды на обязательное решение наиболее острых социальных, экономических проблем в регионе и, конечно, на обеспечение его эффективного, динамичного развития.

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Прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, по проведению углублённой диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших ковидом – сейчас мы целую программу запускаем. Уделять особое внимание необходимо и вопросам занятости, в том числе, а, может быть, и прежде всего – молодых специалистов и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы.

От качества вашей работы, её чёткой координации с Правительством и коллегами из других регионов во многом зависит общий успех программ, имеющих для людей первостепенное значение. Имею в виду модернизацию первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и благоустройство городских и сельских территорий, газификацию домовладений, а также строительство и модернизацию дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт в предстоящие пять лет более семи тысяч школьных зданий.

Что здесь требуется от регионов? Обоснованные и своевременные, хорошо просчитанные заявки, грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра, а в сфере софинансирования – чёткое, ритмичное исполнение собственных обязательств. Знаю, здесь есть определенные вопросы, будем на этот счет с Правительством говорить и вместе с вами обсуждать этот вопрос.

Необходимо вместе с тем также активно использовать те новые инструменты, которые созданы специально для регионов, для поддержки их насущных и перспективных инвестиционных планов. Прежде всего это инфраструктурные бюджетные кредиты, о которых было сказано в Послании этого года.

Да, федеральные приоритеты, наши национальные проекты и ключевые программы, конечно же, должны реализовываться с учётом местной специфики, объективных потребностей, возможностей и конкурентных преимуществ территорий. Но подчеркну – все наши базовые, стратегические планы равноценны и равнозначны для всех субъектов Федерации.

Такие планы создают условия для устойчивого, комплексного развития всей нашей страны. Но они воплощаются в жизнь – об этом тоже уже много раз говорилось – именно на местах, в регионах России, и вы, как их руководители, напрямую отвечаете за результат, в первую очередь перед людьми. Это им оценивать вашу работу. И здесь очень важно не только подробно рассказывать о сделанном, но и вовлекать как можно больше жителей в реализацию значимых для региона, муниципалитетов проектов, укреплять взаимодействие с институтами гражданского общества.

И вам самим, и вашим подчинённым, вашим командам – всем, кто отвечает за конкретные направления работы, за определённые направления работы нужно постоянно быть в контакте с людьми, попросту советоваться с ними, чтобы знать их мнение, слышать, учитывать их предложения, самим, без посредников получать обратную связь.

Конечно, это не предвыборная ситуация, каждый день не будешь по улицам бегать, ходить и вопросы задавать – это понятно. Тем не менее, нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно.

Уверен, что эти качества у вас есть, и хочу пожелать вам достойных, значимых результатов в предстоящей работе и, самое главное, всегда помнить, что государственная служба – давайте ещё раз об этом скажем – служба, а производный глагол от этого слова – «служение». Так вот служба – это в первую очередь служение. Служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на вашу эффективную работу.

Пожалуйста, коллеги. Кто хотел бы высказаться? Прошу вас.

Продолжение следует.

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