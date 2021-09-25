Source: Russia Federal Space

#Красмаш25.09.2021 23:30

Ветеранов Красмаша наградили в преддверии Дня машиностроителя

Ветеранов Красноярского машиностроительного завода (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») наградили в преддверии Дня машиностроителя. Праздничное мероприятие, организованное Советом ветеранов Красмаша, прошло в ДК имени «1 Мая».

Поздравить пожилых людей, посвятивших многие годы труду на легендарном предприятии, пришли заместитель генерального директора — директор по персоналу и общим вопросам Сергей Русаков и председатель профкома завода Геннадий Белобровка.

«Вы внесли огромный вклад в развитие Красмаша, его социальных программ, — отметил в обращении к ветеранам заместитель генерального директора Сергей Русаков. — Современные достижения предприятия, его лидирующая роль в ракетно-космической промышленности — это, безусловно, и ваша заслуга, за что вам огромное спасибо. Желаю вам, уважаемые ветераны, здоровья, семейного благополучия и всего самого светлого!»

Геннадий Белобровка подчеркнул, что сейчас к заводу приковано внимание высшего руководства страны в связи с поставленными задачами.

«Красмаш готовится к переходу на серийное производство изделия, которому предстоит стать решающим фактором сдерживания на геополитической арене, — сказал профсоюзный лидер завода. — В том, что важная работа поручена коллективу красмашевцев, немало и вашего участия. Вы создали предприятие, которое имеет огромный авторитет и опыт в части решения задач по обеспечению обороноспособности государства. Поздравляю вас с наступающим Днем машиностроителя, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и заботы близких! С праздником!»

Активистам и группоргам ветеранской организации Виктору Кириченко, Александре Солдатовой, Андрею Сапожникову, Людмиле Феоктистовой, Лидии Каребиной, Лидии Еремеевой Сергей Русаков вручил почетные грамоты и памятные подарки. С творческими номерами для красмашевцев выступили детские и юношеские коллективы, а стихи собственного сочинения прочитала ветеран Нина Шабурова.

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