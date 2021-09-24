Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика24.09.2021 14:17

40 лет назад в ЦПК начали использовать центрифугу ЦФ-18

В конце шестидесятых − начале семидесятых годов прошлого века Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина выступил инициатором разработки проекта по созданию центрифуги нового поколения.

Реализация грандиозного замысла началась в ноябре 1970 года, когда Совет министров СССР принял соответствующее постановление. На основании этого документа был заключен контракт со шведской компанией ASEA, французскими фирмами «АТМ» и «Синтра», в задачи которых входила разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж, наладка и испытания комплектной центрифуги ЦФ-18. На тот момент отечественным предприятиям было бы непросто выполнить условия контакта по причинам технологического характера, а у западных партнеров был необходимый опыт и возможности. Но здание для новой центрифуги возводили российские строительные организации, завершив работы в августе 1974 года.

Процесс монтажа, наладки и испытания оборудования шел на протяжении пяти лет при непосредственном участии специалистов ЦПК. Затем наступил черед приемо-сдаточных процедур, и 24 сентября 1981 года новая центрифуга была введена в эксплуатацию. ЦФ-18 может создавать перегрузки в диапазоне от 1 до 30 g с ориентацией вектора перегрузки в любом заданном направлении с регулировкой в широком диапазоне температуры, давления, влажности и газового состава внутри кабины.

С начала использования уникального тренажера на нем прошли отбор и подготовку сотни человек, среди которых не только российские космонавты, но и их иностранные коллеги. Проведены десятки исследований и экспериментов.

Часть оборудования и систем ЦФ-18 подверглись глубокой модернизации, в результате чего она является одним из самых высокотехнологичных тренажеров в классе центробежных машин для физиологических исследований и подготовки космонавтов к космическому полету. С 2002 года на ее базе функционирует тренажер ручного управляемого спуска ТПК «Союз» со статическим и динамическим рабочими местами космонавтов.

Модернизировано и здание центрифуги, в том числе часть оборудования и систем, обеспечивающих работу ЦФ. Рабочие кабинеты стали уютнее и комфортнее. Ярко и современно выглядит круглый зал ЦФ-18, полностью автоматизированный технологический помост, обновленный мозговой центр — пультовая центрифуги. Помещения стали светлее и ярче.

За 40 лет эксплуатации ЦФ-18 наработала 1761 час на перегрузках до 30 единиц включительно. На центрифуге выполнено 14188 вращений, связанных с отбором претендентов, медицинским освидетельствованием и подготовкой космонавтов к космическим полетам, в том числе на тренажере ручного управляемого спуска ТС-18.

Жизненный цикл одного из значимых технических средств Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина продолжается.

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