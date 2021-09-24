Фестиваль культуры и спорта народов Юга России стартовал в Крыму

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 24 сентября, в Алуште (Республика Крым) на центральном стадионе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» стартовал Фестиваль культуры и спорта народов Юга России.

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, представители 14 регионов – участников Фестиваля.

Сергей Аксёнов выразил благодарность Министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину и Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой за поддержку в организации Фестиваля. Также глава Республики особо отметил инициатора проведения данного мероприятия в Крыму – заместителя Министра спорта Одеса Байсултанова.

«Для нас большая честь принимать творческие коллективы и спортивные команды из разных регионов Российской Федерации. Мы видим традиции, культуру нашей большой страны. Есть чему поучиться, на что посмотреть. Для крымчан это возможность глубже узнать традиции, культуры и обычаи нашей большой страны России», – сказал Сергей Аксёнов.

Участников и гостей Фестиваля поприветствовал заместитель Министра спорта Одес Байсултанов: «Фестиваль впервые проводится в Республике Крым. Юг России исконно славится своими спортивными талантами. Уверен, что Фестиваль будет способствовать развитию спорта и популяризации здорового образа жизни, а также внесёт вклад в укрепление межнациональной гармонии. От души желаю всем участникам Фестиваля ярких побед и незабываемых впечатлений! Спорт – это норма жизни. Вперёд к победе».

В ходе торжественного открытия состоялось шествие спортивных команд и культурных делегаций регионов – участников Фестиваля, а также церемония зажжения чаши – символа спортивных побед и достижений. Факелоносцем стал бронзовый призёр Игр XXXII Олимпиады в Токио боксёр Глеб Бакши. Кроме того, на церемонии был установлен рекорд России – атлет Федерации силового экстрима России Александр Молодцов поднял на плечо камень весом 200 кг.

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России проходит с 23 по 26 сентября. Отборочные и финальные соревнования состоятся 24-25 сентября на двух площадках: основная часть – на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште, а спортивные состязания по трём силовым видам спорта и показательные соревнования парусной регаты – в Севастополе. Организаторы мероприятия – Министерство спорта Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации.

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в целях сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России.

В спортивной программе Фестиваля – борьба на поясах, перетягивание каната, стрельба из лука, городошный спорт, мини-футбол, шашки, шахматы, лёгкая атлетика, настольный теннис, баскетбол 3х3, гиревой спорт, армрестлинг, соревнования силачей. В культурной программе принимают участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы, государственные ансамбли песни и танца, победители и лауреаты всероссийских и национальных песенных конкурсов и фестивалей, представляющие субъекты Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Фестиваль был учреждён в 2010 году. Ежегодно местом проведения Фестиваля становилась Республика, чья команда побеждала в предыдущем году.

Пресс-служба Минспорта России

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