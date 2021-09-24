С. Митин: Совет Федерации стал площадкой конструктивного диалога для обеспечения развития отечественного промышленного садоводства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в совещании по совершенствованию норм правого регулирования и механизмов государственной защиты российского рынка сельскохозяйственной продукции от недобросовестной конкуренции.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему «Совершенствование норм правого регулирования и механизмов государственной защиты российского рынка сельскохозяйственной продукции от недобросовестной конкуренции (на примере рынка плодов)».

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В мероприятии, которое состоялось в городе Славянск-на-Кубани, приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области , член Комитета СФ по обороне и безопасности Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов. МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края

Также участвовали заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Трубилин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), представители Евразийской экономической комиссии, отраслевых союзов, научного сообщества, российских регионов.

Сергей Митин отметил общий устойчивый тренд развития отраслей российского промышленного садоводства и питомниководства. По его словам, в последние годы демонстрируется устойчивый рост валового сбора плодовых культур, увеличиваются площади промышленных садов.

«Эти успехи – результат труда российских садоводов, работы Минсельхоза России, парламентского контроля, внимания со стороны Правительства страны. Совет Федерации стал площадкой конструктивного диалога профильных министерств и ведомств, руководства регионов, отраслевого и научного сообщества, местом выработки своевременных государственных решений для обеспечения развития отечественного промышленного садоводства», — сказал Сергей Митин.

Он отметил, что для актуализации задач по развитию отрасли стало традиционным ежегодное проведение тематических совещаний и круглых столов, выездных заседаний Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. «Общая консолидация усилий дает свои результаты: утверждена и реализуется Дорожная карта развития промышленного производства фруктов. Также приняты федеральные законы о снижении ставки НДС на плодовую продукцию и саженцы, об агростраховании, об усилении контроля за применением пестицидов и агрохимикатов для обеспечения садоводов и питомниководов современной сельхозтехникой расширена номенклатура и увеличено финансирование программ льготного лизинга Росагролизинг».

Вместе с тем, Сергей Митин обратил внимание на то, что в текущем году, в постпандемийный период, получили актуальность новые вопросы, своевременное решение которых во многом определит дальнейшее развитие отрасли.

Сенатор подчеркнул, что актуальность нынешнего совещания подтверждается коллективным обращением отраслевых союзов садоводов и питомниководов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в адрес Председателя Правительства РФ с просьбой защитить российский рынок фруктов от иностранной продукции в период массового сбора урожая и дать поручение разобраться в ситуации с ценовой конъюнктурой.

«В рамках сегодняшнего совещания осуществляется парламентский контроль за реализацией Постановления Совета Федерации «О ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» в части рекомендации Правительству Российской Федерации о рассмотрении возможности разработки дополнительных мер по защите российского рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей».

«Необходимость разработки и проведения соответствующих мероприятий закреплена в Дорожной карте развития промышленного производства плодов и ягод до 2022 года», — напомнил Сергей Митин.

По его мнению, должен быть комплексно проработан и применен весь возможный инструментарий внешнеэкономического регулирования, антидемпинговых и компенсационных мер.

Участники совещания обсудили механизмы поддержки отечественных садоводов и питомниководов в сложившихся условиях, защиты отечественного рынка фруктов от недобросовестной конкуренции, необходимые изменения в российское законодательство и нормативную правовую базу.

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