С. Мартынов: Газификация сельских районов повышает инвестиционную привлекательность Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в регион и посетил одно из предприятий газовой промышленности.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в рамках работы в регионе посетил Моркинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов.

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Сенатор отметил, что эта организация обеспечивает транспортировку природного газа по двум магистральным газопроводам и его подачу до потребителей Республики.

Заместитель генерального директора головной компании Михаил Владимиров рассказал парламентарию о том, как проходит газоснабжение в Моркинском районе. «Уровень газификации муниципалитета по состоянию на 1 сентября составляет 56 процентов, в сельской местности – 36 процентов».

Он также сообщил, что в рамках соответствующей программы в Республике Марий Эл в 2021–2025 годах построят три межпоселковых газопровода, благодаря чему «голубое топливо» поступит в более чем 1,1 тыс. домовладений.

Сергей Мартынов отметил, что в целом по региону достигнут хороший показатель газификации — 74,9 процента. Это выше, чем в среднем по стране. «Следует продолжать этот процесс, обратив особое внимание на отдалённые населённые пункты», — сказал сенатор.

Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Моркинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Моркинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Моркинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов

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Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Моркинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов

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Парламентарий подчеркнул, что газификация является одной из важных составляющих социально-экономического развития страны. «Голубое топливо» улучшает условия жизни и труда граждан, а также снижает загрязнение окружающей среды.

«Кроме того, газификация сельских районов повышает инвестиционную привлекательность Республики, потому что территории, в которые пришёл газ, получают дополнительный стимул к развитию», — добавил Сергей Мартынов.

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