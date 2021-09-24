С. Березкин: Ярославская область может стать межрегиональным центром трансплантации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с рабочей группой ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел рабочую встречу с группой «НМИЦ гематологии» Минздрава России во главе с генеральным директором учреждения Еленой Паровичниковой, прибывшей в регион по приглашению сенатора.

В ходе встречи в правительстве Ярославской области участники, в числе которых заместитель Председателя правительства региона Анатолий Гулин, директор департамента здравоохранения и фармации области Василий Тубашов, главный внештатный специалист-гематолог Депаратмента здравоохранения и фармации Валерий Лапин, представители ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, обсудили перспективу создания Центра трансплантации костного мозга на базе ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», а также посетили ее структурные подразделения, ознакомились с медицинским оснащением и инфраструктурой.

Для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях, для лечения которых востребована трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток необходимо наращивание объемов оказания данного вида высокотехнологичной медицинской помощи

По словам Сергея Березкина, итогом заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между областным Департаментом здравоохранения и фармации и медицинским исследовательским центром. В планах — координация подготовки и лечения пациентов перед трансплантацией, а также обмен опытом с московскими коллегами.

Сергей Березкин провел рабочую встречу с группой «НМИЦ гематологии» Минздрава России во главе с генеральным директором учреждения Еленой Паровичниковой

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Сергей Березкин провел рабочую встречу с группой «НМИЦ гематологии» Минздрава России во главе с генеральным директором учреждения Еленой Паровичниковой

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Сергей Березкин провел рабочую встречу с группой «НМИЦ гематологии» Минздрава России во главе с генеральным директором учреждения Еленой Паровичниковой

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Сергей Березкин

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«Для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях, для лечения которых востребована трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток необходимо наращивание объемов оказания данного вида высокотехнологичной медицинской помощи. Существует потребность в создании новых трансплантационных центров в стране», — отметил сенатор.

Он выразил надежду, что принятые на встрече решения позволят значительно продвинуться в реализации высокотехнологичного проекта в области трансплантации костного мозга. «В регионе в этом направлении осуществлена большая подготовительная работа, обновлена материально-техническая база, есть хороший кадровый потенциал. Все это сделано во благо людей и их здоровья», — отметил сенатор.

«Кроме того, считает Сергей Березкин, при хороших показателях Ярославская область может стать межрегиональным центром трансплантации в ЦФО».

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