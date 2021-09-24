Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный#НПО Лавочкина#РКЦ Прогресс#OneWeb24.09.2021 21:41

Стартовый комплекс космодрома Восточный начал подготовку к пуску

На космодроме Восточный началась подготовка стартового комплекса «Союз» к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb.

Утром 23 сентября 2021 года состоялось построение совместного расчета подготовки стартового комплекса к пуску, состоящего из специалистов Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят состав в Госкорпорации «Роскосмос»). Участникам предстоящего пуска были поставлены задачи по подготовке технологического оборудования стартового комплекса и по соблюдению всех мер и требований по обеспечению безопасности при проведении работ.

В соответствии с графиком 24 сентября был проведен комплекс мероприятий по подготовке заправочного оборудования. На 52-метровой Мобильной башне обслуживания было осмотрено и проверено сменное оборудование, а также оборудование, обеспечивающее доступ персонала к люкам и заправочным горловинам ракеты космического назначения.

Запуск 36 космических аппаратов OneWeb запланирован на октябрь 2021 года со стартового комплекса «Союз» космодрома Восточный.

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