Росстат и МФТИ перейдут в цифровую эпоху с совместными проектами

Source: Russian Federation State Statistics Service

Дорожную карту по развитию взаимодействия подписали руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) Дмитрий Ливанов 23 сентября.

«Ориентируясь на потребности пользователей статистической информации, Росстат использует самые современные технологии. Мы – одна из самых больших цифровых фабрик в странe. Нам нужны достойные партнеры. Уверен, что таким может стать МФТИ – один из ведущих вузов. В дорожной карте перечислен ряд конкретных мероприятий, над которыми мы будем работать. У нас все получится», – отметил Павел Малков.

«Физтех – это университет, который традиционно развивает такие направления как математика для анализа данных, искусственный интеллект, компьютерные технологии. Все, что связано с большими данными, – сильная сторона наших студентов и лабораторий. Уверен, что наше сотрудничество даст хороший результат», – сказал Дмитрий Ливанов.

Мероприятия дорожной карты подразумевают сотрудничество в области образования, трудоустройства выпускников и развития статистической культуры в России. В числе приоритетных направлений – разработка и внедрение специализированных образовательных программ по использованию статистических данных в управлении предприятием. Еще одно новое направление – комплекс методик по сопоставлению данных мезо (отрасли) и микро (предприятия) уровней.

В практическую плоскость сотрудничество будет переведено в ближайшее время – студенты МФТИ будут вовлечены к проведению Всероссийской переписи населения в качестве волонтеров.

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