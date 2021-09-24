Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика24.09.2021 17:15

Ракета для «Вызова»

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 5 октября 2021 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и экипажем экспедиции МКС-66. Во время полета на МКС будет реализован научно-просветительский проект «Вызов».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» будет украшена символикой данного проекта. В частности, на боковых и центральном блоках будут размещены эмблемы Госкорпорации «Роскосмос», компании «Главкосмос» (входит в состав Роскосмоса), Первого канала, а красные и синие полосы украшают все три ступени и головной обтекатель. Кроме того, на третью ступень будет нанесен логотип проекта «Вызов».

На космодроме Байконур уже проходит подготовку к полету основной экипаж корабля в составе: командир Антон Шкаплеров (Роскосмос) и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Фильм с рабочим названием «Вызов» — о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black, White.

Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. К примеру, подобная ускоренная подготовка участников фильма в будущем понадобится для отправки на орбиту других специалистов: врачей, ученых.

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