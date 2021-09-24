Павел Сорокин: «Россия имеет все возможности для рентабельного производства водорода себестоимостью в 1,5-2 доллара»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 сентября. – Россия имеет все возможности для рентабельного производства водорода себестоимостью в 1,5-2 доллара США за килограмм. Достичь этого уровня возможно за счет использования дешевого метана, доступной энергии и накопленного опыта, сообщил Павел Сорокин на сессии «Развитие низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

По мнению замглавы Минэнерго, именно водород в условиях глобального энергетического энергоперехода способен занять заметную долю в мировом энергобалансе, учитывая его минимальный углеродный след.

«Если абстрагироваться от углеродного следа и климатического эффекта, в России паровая конверсия метана, серого водорода – один из самых дешевых способов производства с себестоимостью ниже 1 доллара США. Голубой водород себестоимостью 1,5-2 доллара США также конкурентоспособен для России, у нас есть большое конкурентное преимущество – дешевый метан, доступная энергия и накопленный большой научный опыт», – сообщил заместитель Министра.

Правительством России еще в конце 2020 года была принята «дорожная карта» по развитию водородной энергетики, подписана соответствующая концепция развития, следующий этап – проработка стратегии производства низкоуглеродного водорода, перечислил он.

По мнению Павла Сорокина, при должном развитии технологий, а также свободном доступе к финансам, водородная отрасль может стать рентабельной уже по прошествии 10-12 лет. Тем не менее, для полноценного развития отрасли предстоит решить ряд важных задач.

«В первую очередь – это себестоимость производства. Сейчас себестоимость производства зелёного водорода – от 6 до 12 долларов США за килограмм при конкурентоспособном уровне в 1,5-2 доллара США. Второй момент – развитие транспортировки водорода. Третье – его потребление. Мы видели на примере ВИЭ, что в течение 15 лет подобные нетрадиционные отрасли энергетики могут быть убыточными. Но с учётом неограниченного доступа к средствам они, при этом, вполне могут выйти на уровень серийности и, таким образом, довести технологий до масштаба экономически целесообразных. С водородом будет тот же сценарий – около 10-12 лет некоммерческих убытков – и затем вероятен уже выход на рентабельность и рост по экспоненте. Если мы не будем к этому готовы – это будет большой проблемой», – резюмировал Павел Сорокин.

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