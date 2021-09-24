Павел Сорокин обсудил ход догазификации регионов с главой «Газпром межрегионгаза» Сергеем Густовым

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 сентября. – Павел Сорокин обсудил ход догазификации регионов, а также вопросы взаимодействия с операторами газификации на встрече с главой ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

В частности, на встрече обсуждалась реализация программ ускоренной догазификации с учетом принятого Правительством Российской Федерации пакета нормативных документов по догазификации без привлечения средств граждан. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия и финансирования Единого оператора газификации и Региональных операторов газификации.

Кроме того, стороны рассмотрели итоги первого консультационного семинара по новой модели газификации, который провели для представителей органов власти Приволжского и Дальневосточного Федерального округов и газораспределительных организаций. Подобные семинары запланированы во всех федеральных округах и нацелены на разъяснение вопросов по реализации ускоренной догазификации.

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