Олег Матыцин провёл встречу с Мониторинговой группой Конвенции Совета Европы против применения допинга

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с Мониторинговой группой по оценке выполнения Российской Федерацией положений Конвенции Совета Европы против применения допинга в спорте.

В рамках трёхдневного визита в Россию Мониторинговая группа во главе с председателем и руководителем Национального антидопингового агентства Республики Кипр Михаилом Петру провела встречи с руководством Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, ФМБА России, РУСАДА, Национального центра спортивного арбитража, представителями Российского международного олимпийского университета, всероссийскими спортивными федерациями и спортсменами.

«Сегодня на встрече было отмечено, что в России сейчас выстроена жёсткая и сильная антидопинговая система. Наша страна является одним из примеров, как правильно выстраивать антидопинговую работу. В частности, мы разработали Концепцию регионального взаимодействия, цель которой – контроль и поддержка региональных ведомств по пропаганде антидопинговой системы. Минспорт ещё раз заявил, что Россия выступает против коллективной ответственности, но мы уважаем решения Спортивного арбитражного суда. Работа по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжается согласно графику».

«Во время нашего трёхдневного визита мы встречались с Министром спорта, представителями ФМБА, РУСАДА, ОКР, ПКР, федерациями, спортсменами, посетили Московскую лабораторию. По результатам визита будет подготовлен отчёт и рекомендации для исполнительных органов. В декабре на заседании Мониторинговой группы будет представлен наш отчёт. Хотелось бы поблагодарить Олега Матыцина за тёплый прием и приверженность ценностям в вопросе борьбы с допингом», – отметил после встречи Михаил Петру.

В декабре прошлого года постановлением Правительства Российской Федерации была образована Правительственная комиссия по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Руководитель комиссии – Олег Матыцин. Основными задачами комиссии являются координация и повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и организаций в рамках деятельности высшего органа Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте – Конференции сторон; подготовка федеральных органов государственной власти и организаций к сессиям Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; информирование заинтересованных федеральных органов государственной власти о деятельности ЮНЕСКО в области борьбы с допингом в спорте.

В последние годы в России создана одна из самых сильных систем антидопингового контроля в мире. Она включает в себя образовательные программы и административные меры.

Межведомственное взаимодействие, законодательное обеспечение антидопинговой работы и полноформатное подключение регионов к работе на антидопинговом направлении – главные элементы в современной антидопинговой политике Российской Федерации.

В России проводится системная работа по предотвращению применения допинга в спорте и формированию культуры нулевой терпимости к допингу. В целях усиления данной работы Минспорт разработал Концепцию совершенствования механизмов ведения антидопинговой политики. В её основе – комплекс мер, направленный на повышение качества организации антидопинговой деятельности в субъектах Российской Федерации.

Межведомственное взаимодействие направлено на политику абсолютной нетерпимости к допингу в спорте и включает в себя проведение выездных мероприятий в субъектах Российской Федерации; проверки тренировочных процессов по соблюдению антидопинговых правил на базах олимпийской и паралимпийской подготовки; внедрение мер, устанавливающих ограничения для лиц, признанных нарушившими антидопинговые правила, в виде ограничения по видам деятельности; проведение антидопинговой пропаганды.

В России создана эффективная правовая система борьбы с допингом. В соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, а также проектом плана на 2022 год прорабатываются вопросы по внесению изменений в ряд законодательных актов для усиления мер по борьбе с допингом в спорте.

Пресс-служба Минспорта России

Фото: Алексея Иванова ТРК Звезда

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