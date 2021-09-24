Минэнерго разрабатывает проект постановления об отсрочке штрафов за задержку установки «умных» счётчиков

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 сентября. – В случае задержки срока установки «умных» приборов учёта электроэнергии предлагается не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 года. Минэнерго России разрабатывает соответствующий проект постановления по поручению Правительства РФ.

С 1 июля 2020 года обязанности по обеспечению учёта электроэнергии от потребителей перешли к сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. С 1 января 2022 года вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учёта, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учёта энергии.

Если потребители не осуществили установку или поверку приборов учёта к 1 апреля 2020 года, сетевые организации и гарантирующие поставщикам в 2022-2023 годах установят накопившийся объём приборов учёта. Так, в указанный период подлежат установке более 8,5 млн приборов.

Компаниями уже проведена значительная работа по установке приборов учёта, так с 1 июля 2020 года до конца текущего года будет установлено либо поверено около 4,5 млн приборов учёта. Проектом предусматривается продление возможности проведения поверки приборов учёта для сетевых организаций и гарантирующих поставщиков (для гарантирующих поставщиков в части общедомовых приборов учета) до 31 декабря 2023 года. По квартирным приборам учёта гарантирующие поставщики вправе осуществлять поверку до 2025 года.

Минэнерго России продолжит осуществление мониторинга хода реализации сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками мероприятий по внедрению интеллектуальных систем учёта с целью достижения максимального эффекта для отрасли и потребителей.

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