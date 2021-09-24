Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ#Памятная дата#История24.09.2021 15:26

Корпорация «ВНИИЭМ» – лидер в создании космической техники

Сегодня, 24 сентября 2021 года, Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (ВНИИЭМ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») отмечает свое 80-летие со дня основания.

Именно в этот день в 1941 году нарком электротехнической промышленности подписал приказ о назначении директором завода № 627 доктора технических наук, профессора, крупного ученого-электромеханика и талантливого инженера Андроника Гевондовича Иосифьяна, который и заложил фундамент института как многопрофильной политехнической организации.

АНДРОНИК ГЕВОНДОВИЧ ИОСИФЬЯН — первый директор, Главный конструктор ВНИИЭМ с 1941 по 1974 год

Автор около 250 научных трудов, имеет 30 авторских свидетельств на изобретения и патенты. Лауреат Ленинской (1970 год) и Государственных (1951 год, 1980 год) премий. Герой Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе «За оборону Москвы». Заслуженный деятель науки и техники РФ и Армении, академик АН Армении, вице-президент АН Армении (1950 год), академик Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

«…Дерзать, развивать новую технику — это значит никогда не останавливаться на достигнутом, никогда не считать, что-то, что мы сегодня сделали — это все, на чем можно успокоиться… Жить будущим, романтикой будущего, идеями будущего — в этом, собственно говоря, удел любого ученого, любого работника…», — из выступления А.Г. Иосифьяна в радиогазете ВНИИЭМ 24 декабря 1982 года (архив радиогазеты ВНИИЭМ).

Удивительна история и судьба ВНИИЭМ, которая началась в военное время с небольшого завода для разработки и быстрейшего выпуска электротехнических средств для обороны столицы.

1941-2021 гг. — десятилетия стремительного развития. ВНИИЭМ становится первым в стране завод-институтом, в котором одновременно развернуты научные, проектно-конструкторские подразделения и производство. Затем предприятие уверенно входит в новые области промышленности: ракетостроение, атомную и газовую энергетику, практическую космонавтику. Научно-технический и кадровый потенциалы предприятия на протяжении всей истории позволяли ему решать актуальнейшие технические задачи страны в лучших традициях отечественной научной мысли. По праву гордясь своим прошлым, ВНИИЭМ и сегодня не сдает передовых позиций.

Современный ВНИИЭМ — это многопрофильная инновационная корпорация, обладающая современными технологиями в области космической деятельности, атомной и газовой энергетики, создания специализированного электрооборудования для судостроения. Деятельность корпорации направлена на разработку и изготовление:

Космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, исследования околоземного космического пространства, а также для фундаментальных научных целей;

электрооборудования систем управления, защиты и контроля технологических процессов отечественных ядерных реакторов энергоблоков атомных электростанций;

специальных электромеханических устройств на электромагнитных подшипниках с системами управления для газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;

электрооборудования для морского флота.

В настоящее время Корпорация «ВНИИЭМ» разрабатывает и изготавливает оборудование в интересах Госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», ПАО «Газпром», РАН, МЧС, Минприроды России, Росгидромета, а также многих других ведомств и коммерческих заказчиков.

Генеральный директор Корпорации «ВНИИЭМ» Леонид Алексеевич Макриденко: «80 лет — это по-настоящему долгая история, трудный путь, который прошла Корпорация, успешно адаптируясь к промышленным, экономическим, социальным изменениям в стране. Благодаря этому, свой юбилей ВНИИЭМ встречает в качестве мощного и надежного предприятия промышленного комплекса России.

Мы по праву можем гордиться яркими страницами биографии ВНИИЭМ, именами тех, кто стоял у истоков его создания, и нынешними специалистами, которые продолжают создавать современную продукцию».

Корпорация «ВНИИЭМ» — одно из старейших предприятий, входящих в структуру Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В рамках Федеральной космической программы России является головной организацией по созданию космических средств гидрометеорологического, океанографического обеспечения, мониторинга гелиогеофизической обстановки и окружающей среды.

За годы существования конструкторами создано несколько поколений автоматических космических аппаратов дистанционного зондирования — «Метеор», «Метеор-Природа», «Ресурс-О», «Метеор-М», «Канопус-В», первый в России геостационарный гидрометеорологический спутник «Электро», аппараты научного назначения «Университетский — Татьяна-2» и «Ломоносов». КА «Ломоносов» был выведен на орбиту при первом запуске с нового Российского космодрома Восточный.

Всего было запущено на орбиту более 100 спутников разработки ВНИИЭМ. Только за последние 9 лет создано и запущено в космос 12 космических аппаратов ДЗЗ. Большинство из них успешно функционируют и в настоящее время, некоторые за пределами своего срока активного существования.

Наряду с решением задачи по освоению космического пространства в Корпорации «ВНИИЭМ» накоплен богатый опыт в разработке и изготовлении электрооборудования систем управления, защиты и контроля технологических процессов отечественных ядерных реакторов энергоблоков АЭС. Данное направление уже более 65 лет является важнейшим направлением деятельности.

Корпорация также занимается уникальными технологиями активных электромагнитных подвесов для центробежных компрессоров газоперекачивающих агрегатов ПАО «Газпром», ставших альтернативой традиционным масляным подшипникам, что позволило предприятию стать одним из мировых лидеров в данном направлении деятельности.

Разработка изделий электромеханики для судостроения ведет свои истоки со дня основания. Корпорация поставляет герметичные электропривода различного назначения, электродвигатели для электронасосов, преобразователи частоты, а также электронасосы с обеспечением высочайших требований для строящихся морских судов нового поколения.

За успешную и плодотворную деятельность предприятие награждено «Орденом Ленина», «Орденом Трудового Красного Знамени», Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, Благодарностью Президента Российской Федерации.

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