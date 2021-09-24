Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов24.09.2021 16:50

Корабль «Союз МС-19» состыкован с переходным отсеком

На Байконуре продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» по программе 66-й основной экспедиции к Международной космической станции.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Союз МС-19» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя. Он входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Союз МС-19» в бортовую систему управления ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» к Международной космической станции намечен на 5 октября 2021 года. На космодроме также проходит подготовку к полету основной экипаж корабля в составе: командир Антон Шкаплеров (Роскосмос) и российские участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, Алена Мордовина и Алексей Дудин.

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