Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#Фрегат#Гвианский космический центр#Arianespace24.09.2021 08:25

Два разгонных блока «Фрегат» отправлены в Гвианский космический центр

Из морского порта города Санкт-Петербург во Французскую Гвиану отправлены контейнеры с двумя разгонными блоками «Фрегат-МТ» разработки Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Они предназначены для использования в предстоящих пусковых кампаниях, оператором которых выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace.

Разгонный блок «Фрегат-МТ» является модификацией разгонного блока «Фрегат» для запусков из Гвианского космического центра и обеспечивает весь процесс выведения космических аппаратов в соответствии с полетным заданием без вмешательства с Земли. Возможность запуска полезной нагрузки с четырех космодромов (Байконур, Плесецк, Восточный, ГКЦ) в разных географических зонах — одно из явных конкурентных преимуществ изделия на мировом рынке.

Российско-европейский проект «„Союз“ в Гвианском космическом центре» начался в 2003 году, когда на правительственном уровне было принято решение о пусках ракет семейства «Союз-СТ» с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан целый ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса «Союз», изготовление и отгрузку ракет-носителей «Союз-СТ» и разгонных блоков «Фрегат» в Гвианский космический центр.

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