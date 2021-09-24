Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы финансирования программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в ДФО в 2022 г.

Обеспечение транспортной доступности — одно из необходимых условий успешного развития Дальнего Востока. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области открывая совещание на тему «О финансировании программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022 году».

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Мероприятие в формате видеоконференции организовано в рамках деятельности Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

На совещании были рассмотрены меры государственной поддержки, направленные на обеспечение доступности авиаперевозок для жителей Дальнего Востока.

Галина Карелова отметила, что в настоящее время в целях обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока действует несколько федеральных программ субсидирования воздушных перевозок. Благодаря одной из них льготным проездом могут воспользоваться социально незащищенные категории граждан.

Однако, по ее словам, средств, выделяемых на реализацию этой программы, недостаточно для удовлетворения потребностей всех жителей ДФО.

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Заместитель Председателя Совета Федерации подчеркнула, что проблема требует системного решения. «Необходимо не только обеспечить увеличение финансирования программы, но и проработать вопрос о совершенствовании механизма предоставления субсидии».

Также Галина Карелова считает важным предусмотреть меры по обеспечению жителей дальневосточных регионов льготными авиабилетами в течение всего календарного года. Для этого требуется увеличить количество рейсов, особенно летом — в период высокой нагрузки.

По итогам заседания будет подготовлен протокол, в который войдут высказанные участниками предложения и рекомендации.

В мероприятии участвовали сенаторы Российской Федерации, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители профильных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов ДФО, региональных авиакомпаний и экспертного сообщества.

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