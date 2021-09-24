В. Матвиенко: Совет Федерации поддерживает развитие института интеллектуальной собственности в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Спикер верхней палаты парламента выступила на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ на тему «Стратегические цели и задачи в области интеллектуальной собственности: законодательный аспект».

Смотрите также

Совет не только занимает особое место среди консультативных органов палаты, но и является центральной площадкой страны по обсуждению государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, сказала спикер СФ. «Наиболее яркий пример – это внесение долгожданных изменений в Гражданский кодекс, которые создают правовую основу для реального вовлечения в коммерческий оборот разработок, созданных на бюджетные средства».

Закон, идея и итоговые формулировки которого были разработаны сенаторами, вступит в силу 1 января 2022 года, напомнила Валентина Матвиенко. «Сейчас завершается создание необходимой нормативной правовой базы. Мы активно участвуем в этой работе и, конечно, будем самым пристрастным образом отслеживать правоприменительную практику».

В настоящее время в нашей стране зарегистрировано уже одиннадцать географических указаний и двести шестнадцать наименований мест происхождения товара. Сейчас на рассмотрении Роспатента находится ещё несколько десятков заявок

Ещё одним безусловным успехом глава верхней палаты считает принятие закона о географических указаниях. «В настоящее время в нашей стране зарегистрировано уже одиннадцать географических указаний и двести шестнадцать наименований мест происхождения товара. Сейчас на рассмотрении Роспатента находится ещё несколько десятков заявок».

Такой инструмент востребован, интересен, прежде всего, для регионального бизнеса, который хочет честно и выгодно продвигать на рынке качественную местную продукцию, подчеркнула Председатель СФ.

«Наш Совет как орган палаты регионов уделяет большое внимание вопросам развития института интеллектуальной собственности в субъектах Федерации», — сказала спикер СФ. «В настоящее время почти в пятидесяти субъектах Федерации определены вице-губернаторы, ответственные за развитие сферы интеллектуальной собственности. Между девятью пилотными регионами, Роспатентом и Минэкономразвития заключены соглашения по реализации Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности».

Впереди ещё очень много задач, сказала Валентина Матвиенко. Она отметила работу Правительства РФ, первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова в принятии плана мероприятий «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность», который создавался в постоянном диалоге с экспертным и бизнес-сообществом. В эту «дорожную карту» также вошёл целый ряд предложений сенаторов, подчеркнула глава верхней палаты.

Среди них — разработка проекта федерального закона «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях». «Надеемся, что в самое ближайшее время соответствующий законопроект поступит на рассмотрение в парламент».

Также были поддержаны предложения СФ по устранению ограничений на распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные вузами и НИИ. Кроме того, в «дорожную карту» внесена очень важная инициатива, касающаяся ограничения регистрации товарных знаков, содержащих наименование географических объектов. Речь идет о моратории на регистрацию новых «географических» товарных знаков теми производителями, которые никакого отношения к указанному региону не имеют и используют географическое указание только для привлечения внимания.

Кроме того, отметила Председатель СФ, есть вопросы по мерам налогового стимулирования в сфере интеллектуальной собственности. «Недавно были приняты изменения в Налоговый кодекс, которые дали субъектам Федерации право самостоятельно устанавливать пониженную ставку налога на прибыль в отношении лицензионных платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности. Начинание на первый взгляд полезное. Но у нас есть ощущение, что это всё‑таки полумера и регионы не будут им пользоваться активно».

По мнению главы СФ, для этого нужны чёткие, конкретные и жёсткие правила на федеральном уровне. «Чтобы можно было обосновать решение о снижении налоговой ставки перед любыми проверяющими органами», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Со своей стороны, отметила она, Совет Федерации готов организовать мониторинг правоприменения действующих сегодня норм.

Также спикер СФ предложила изучить необходимость законопроекта, содержащего принцип «двух ключей», когда на федеральном уровне в Налоговом кодексе устанавливается возможность использования пониженной ставки в три процента, и после этого регионы уже решают, пользоваться такой возможностью или нет.

Валентина Матвиенко также остановилась на вопросах деятельности Совета в части совершенствования патентных услуг. «Речь идёт о разработанном сенаторами законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон «О патентных поверенных». Практически прошёл год с принятия законопроекта в первом чтении. Сейчас он полностью доработан. Профессиональное сообщество ждёт эти изменения. Поэтому необходимо оперативно снимать все разногласия и принимать закон», — считает Председатель СФ.

Валентина Матвиенко напомнила, что по итогам встречи с членами Совета палаты СФ в феврале 2021 года Председатель Правительства Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о разработке стратегического документа в сфере интеллектуальной собственности. «Поручение это должно быть выполнено при участии Совета Федерации. С первого дня работы нашего Совета мы говорим о необходимости принятия такого документа, где были бы прописаны цели, задачи, приоритеты государственной политики в области интеллектуальной собственности».

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

1 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

2 из 29

Валентина Матвиенко

3 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

4 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

5 из 29

Андрей Яцкин

6 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

7 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

8 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

9 из 29

Лилия Гумерова

10 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

11 из 29

Вадим Живулин

12 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

13 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

14 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

15 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

16 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

17 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

18 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

19 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

20 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

21 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

22 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

23 из 29

Андрей Белоусов

24 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

25 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

26 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

27 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

28 из 29

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации

29 из 29

Этот документ, по мнению Валентины Матвиенко, должен отразить стратегический взгляд на будущее сферы интеллектуальной собственности. «Это задаст общие ориентиры и будет гарантировать преемственность принимаемых государством мер». Глава СФ предложила разработать соответствующий документ до конца текущего года.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ стал основным центром генерирования изменений в области защиты прав интеллектуальной собственности. По данным за 2020 год Россия заняла восьмое место по количеству заявок на изобретения, а по отдельным направлениям сквозных технологий занимает устойчивое место в первой десятке по количеству патентных заявок. Вместе с тем, существует сильный отрыв России от тройки лидеров по патентной активности.

Первый вице-премьер РФ рассказал о барьерах, которые препятствуют превращению интеллектуальной собственности в реальный ресурс экономического роста. Причины этого – недостаточная экономическая мотивация, разрыв между регулированием оборота капитала и регулированием воспроизводства и коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности. Регуляторика оборота результатов интеллектуальной деятельности не учитывает новые технологические реалии, в том числе в цифровой сфере.

Андрей Белоусов сообщил, что Правительством при активном участии Совета Федерации разработана и утверждена «дорожная карта» регуляторных изменений в рамках механизма трансформации делового климата. Она содержит 30 мероприятий по принятию необходимых актов. Документ стоит на особом контроле в Правительстве РФ.

На мероприятии с докладами также выступили заместитель Министра экономического развития РФ Владислав Федулов и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Заместитель Министра экономического развития РФ Владислав Федулов проинформировал о ходе реализации «дорожной карты». «Она актуализирована в соответствии с рекомендациями Совета по интеллектуальной собственности. В нее включены мероприятия по основным стратегическим направлениям развития этой области. Они решают большинство проблем в этой сфере на всех стадиях жизненного цикла — от создания и выявления результатов интеллектуальной деятельности до защиты прав на эти объекты».

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев отметил, что для эффективного взаимодействия со всеми группами клиентов Роспатент развивает коммуникационные сервисы на отечественном программном оборудовании, интегрирует их с Единым порталом государственных услуг, системой межведомственного электронного взаимодействия, реализуя шаги по размещению отраслевых данных на ведомственных площадках. «Изменения стали возможны благодаря тому, что программа цифровой трансформации Роспатента погружена в национальную программу «Цифровая экономика».

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов рассказал об опыте региона по реализации федеральной «дорожной карты» в сфере интеллектуальной собственности. Он остановился на успешных практиках и дал «обратную связь» по проблемам, возникающим в этой сфере.

Выступая на заседании, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала необходимость смещения акцента оценки прикладных научных исследований от показателей публикационной активности к патентованию. Она также поддержала позицию представителей научного сообщества, предлагающих отказаться от существующих сегодня правил оценки их работ, где одним из главных критериев является индекс цитирования в ведущих зарубежных научных журналах. По словам Лилии Гумеровой, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан профильный Комитет СФ совместно с Министерством науки и высшего образования внимательно проработает этот вопрос и подготовит предложения по возможной корректировке существующих правил.

В обсуждении приняли участие сенаторы РФ, представители федеральных органов государственной власти, крупнейших государственных корпораций, научного и экспертного сообщества.

По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Правительству РФ разработать стратегический документ в сфере интеллектуальной собственности, содержащий долгосрочные и среднесрочные цели и задачи в данной сфере с определением мероприятий и показателей по достижению их результатов, отражающий вопросы кадрового обеспечения, цифровизации государственных услуг и цифрового взаимодействия участников экосистемы интеллектуальной собственности, развития новых финансовых инструментов и альтернативных способов решения споров в сфере интеллектуальной собственности.

Кроме того, рекомендовано ускорить согласование и внесение в Государственную Думу ряда федеральных законов, в частности, документа, направленного на снятие ограничений на внесение научными организациями и образовательными организациями высшего образования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении РИД, а также изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, стимулирующих внедрение РИД. Документ содержит рекомендации в адрес министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ.

MIL OSI