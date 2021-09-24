Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РКК Энергия#Союз МС-18#Вызов#Пилотируемая космонавтика24.09.2021 07:59

Возвращение экипажа корабля «Союз МС-18» на Землю запланировали на утро 17 октября

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Об этом сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос).

«Расстыковка корабля „Союз МС-18“ с МКС запланирована в 04:11:30 мск, посадка — в 07:36:44 мск», — отметили в корпорации.

Полет Пересильд и Шипенко на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле «Союз МС-19» для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на «Союзе МС-18» с Новицким, который с весны находится на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Источник: ТАСС22 сентября 2021 года, 01:04

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