Виктор Зубков: пилотный проект «Газпрома» по ускоренному развитию рынка газомоторного топлива в Ростовской области состоялся

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 сентября 2021, 18:30

Сегодня в г. Белой Калитве Ростовской области состоялся торжественный ввод в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) «Газпрома».

В мероприятии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов и Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новая АГНКС — первая станция в черте города. Ее пропускная способность — 500 единиц техники в день.

Станция расположена рядом с федеральной трассой А-260 (проходит по территориям Волгоградской и Ростовской областей). С ее запуском появилась дополнительная удобная точка для заправки транспорта в уже действующем газомоторном коридоре. Кроме того, теперь в Белой Калитве созданы условия для перевода на газ городского автотранспорта и коммунальной техники.

Общая газозаправочная сеть на территории региона выросла до 35 объектов, основная часть которых принадлежит «Газпрому». По количеству АГНКС Ростовская область — на первом месте среди субъектов РФ.

Компания продолжает строительство еще шести станций в регионе, их ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Виктор Зубков также провел в Ростове-на-Дону расширенное совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива на территории Южного федерального округа.

В нем приняли участие Владимир Устинов, Василий Голубев, Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, представители федеральных органов власти и других субъектов Российской Федерации в ЮФО, руководители ПАО «Газпром» и дочерних обществ компании, кредитных и лизинговых организаций, автопроизводителей.

Отмечено, что Южный федеральный округ входит в тройку лидеров в стране по ключевым показателям газомоторного рынка — объему реализации газа в качестве моторного топлива, уровню развития газозаправочной инфраструктуры и парка автомобильной техники на метане.

Так, в 2016–2020 годах общий объем продаж газомоторного топлива в субъектах РФ, входящих в состав ЮФО, вырос на 62,5% — до 195 млн куб. м. В 2021 году ожидается рост еще на 20%. Общее количество АГНКС на территории ЮФО — 85 (в целом по стране — 598), автомобильной техники — 40 тыс. (по стране — 226,6 тыс.). Уровень загрузки газозаправочной инфраструктуры на территории округа — почти на 7% выше, чем в среднем по стране.

Локомотив развития газомоторного рынка в Южном федеральном округе — Ростовская область. Здесь в 2018 году «Газпром» и Правительство региона начали первый в стране проект ускоренного развития рынка газомоторного топлива. Для его эффективной реализации, в частности, со стороны региона был обеспечен комплекс мер поддержки инвесторов и потребителей. В их числе — субсидирование строительства станций и переоборудования автомобилей, льготы по аренде земельных участков под объекты и уплате транспортного налога, обновление муниципальных автопарков. «Газпром», а также частные инвесторы осуществляют строительство газозаправочной инфраструктуры.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что проект состоялся. Этот опыт может быть использован другими регионами, особенно в Южном федеральном округе.

„Газпром“ форсирует завершение технически возможной газификации регионов страны к 2030 году. Это крайне важный период и для рынка газомоторного топлива. Именно сейчас мы можем вывести нашу работу на более масштабный уровень по развитию газозаправочной сети.

„Газпром“ продолжит в ближайшие годы активно расширять газомоторную инфраструктуру», — сказал Виктор Зубков.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Ростовской области подписаны соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2025 года.

Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Природный газ (метан) — наиболее экономичное и экологичное моторное топливо. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет около 2 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Техника, работающая на метане, многократно подтверждала свою надежность в ходе протяженных международных автопробегов и спортивных соревнований.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI