Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Большая перемена24.09.2021 12:32

Большая перемена на космодроме Восточный

В четверг, 23 сентября 2021 года, победители Всероссийского конкурса «Большая Перемена» посетили космодром Восточный в рамках проекта «Путешествие мечты». В ходе проекта участники преодолеют более 9,5 тысячи километров от Владивостока до Москвы. В рамках маршрута «Путешествие мечты» по пути следования уникального поезда участников ждет насыщенная культурная и образовательная программа, экскурсии по главным достопримечательностям страны и ключевым стратегическим объектам.

Одной из остановок маршрута стал первый гражданский космодром России — космодром Восточный. Ребята посетили монтажно-испытательный корпус, в котором осуществляется сборка ракет-носителей и подготовка космических аппаратов к запуску, увидели стартовый стол для ракета-носителя «Союз-2».

На одной из площадок экскурсионной программы ребят встретил Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев. Он рассказал ребят о том, как проходят будни космонавтов — жизни экипажа и опытах на Международной космической станции, достижениях российской космонавтики и перспективах освоения космоса.

В этот день для участников проекта и жителей города Циолковского также представилась уникальная возможность отправки открыток с изображением космодрома в любую точку мира. Такую возможность предоставил партнер мероприятия — Почта России. Кроме того, каждый желающий смог принять участие в благотворительной акции «Дерево добра», в рамках которой можно было подарить подписку на печатные газеты и журналы воспитанникам приютов, интернатов и подопечным домов престарелых, а также библиотекам, обеспечивающим полезной литературой жителей отдалённых сел и деревень.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

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