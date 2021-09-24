А. Майоров: Принятые изменения в законодательство позитивно влияют на развитие виноградарства и виноделия в России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили в Краснодарском крае вопрос мониторинга Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел «круглый стол» на тему «Мониторинг реализации Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

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Мероприятие состоялось в Краснодарском крае в рамках выездного заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О предварительных итогах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2021 году и задачах на 2022 год».

Алексей Майоров проинформировал, что «круглый стол» посвящен правоприменительной практике действующего законодательства в сфере виноградарства и виноделия и реализации решения заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему «О совершенствовании законодательного регулирования развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации» в декабре прошлого года, проведенного первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

По словам главы профильного Комитета Совета Федерации, в отрасли виноградарства и виноделия наблюдается устойчивая тенденция роста, на которую непосредственно влияют произошедшие изменения законодательства в этой сфере, действующие меры государственной поддержки и рост спроса на отечественные виноград и вино.

Алексей Майоров провел «круглый стол» на тему «Мониторинг реализации Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»

Сенатор обратил внимание на важность своевременного принятия подзаконных актов к Федеральному закону «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». По его словам, актуальным остается вопрос приведения в соответствие между собой терминологии указанного Федерального закона и Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также Технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».

Алексей Майоров считает целесообразным еще раз рассмотреть возможность разработки дополнительных мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере виноградарства и виноделия.

Парламентарий указал на необходимость проработки Минсельхозом России вопроса возможности внесения изменений в нормативные правовые акты в целях совершенствования и ускорения порядка введения сортов винограда в государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации, ввезенных и произрастающих на территории страны.

Еще один важный вопрос, по мнению председателя Комитета СФ, – возможность строительства зданий и сооружений для производства вина на землях сельскохозяйственного назначения.

Алексей Майоров считает важным продолжить работу по разработке и совершенствованию нормативных правовых актов в целях создания условий для роста реализации российской винодельческой продукции.

В ходе выступлений было отмечено, что в России общая площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий увеличилась на 0,87 проц. относительно аналогичного периода предыдущего года и составила 96,75 тыс. га, площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте составила 76,77 тыс. га. В 2020 г. было заложено 4,57 тыс. га, в 2021 г., по данным органов управления агропромышленным комплексом субъектов Федерации, планируется закладка виноградных насаждений на площади 5,06 тыс. га.

Валовой сбор винограда в 2020 г. составил более 680 тыс. тонн, что на 0,58 проц. выше относительно аналогичного периода предыдущего года. В 2021 г… По прогнозным данным органов управления агропромышленным комплексом регионов, валовой сбор винограда составит 693,0 тыс. тонн. Однако в настоящее время в связи с погодными условиями в Краснодарском крае возможно ухудшение этого прогноза, по предварительным данным, на 30–40 тыс. тонн.

В ходе «круглого стола» был представлен опыт регионов в отрасли, позиции профильных министерств и ведомств, а также перспективы разработки нормативных правовых актов субъектов Федерации, направленных на обеспечение развития отечественного виноградарства и виноделия.

По итогам обсуждения были приняты рекомендации, где указывается на необходимость дальнейшего совершенствования нормативных правовых актов для эффективного решения вопросов обеспечения развития виноградарства и виноделия в стране. В частности, Министерству сельского хозяйства РФ предложено дополнительно проработать ряд вопросов, в том числе о процедурах принятия решений федеральной саморегулируемой организации, о сохранении права производить продукцию с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения за предприятием, независимо от членства в указанной организации, разрешения ведения виноградарства и виноделия на землях сельскохозяйственного назначения в населенных пунктах.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, субъектов Федерации, экспертного и научного сообщества.

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